Sicarios asesinaron a la regidora de la municipalidad de Chicama,Elena Rojas Alcalde, cuando participaba de una chocolatada en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, en la región de La Libertad.

En medio del ataque, siete menores de edad, que se encontraban participando de la actividad resultado heridos, quienes fueron llevados de emergencia para su inmediata atención.

”El Ministerio de Salud (Minsa) informa que siete (7) heridos, en su mayoría menores de edad, son atendidos en los establecimientos de salud de la región", informó el Minsa a través de un breve comunicado.

Detalló que de este grupo, cinco heridos fueron referidos al Hospital Regional de Trujillo en ambulancias del SAMU desplazadas a la zona y otros 2 se encuentran en el hospital de Casa Grande de EsSalud.

“El Minsa, EsSalud y la Geresa La Libertad monitorean la situación para brindar el apoyo necesario según se requiera”, añadió.

El Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional del Perú ha desplegado toda su fuerza operativa y de inteligencia para la identificación, ubicación y captura de los delincuentes armados que esta tarde desataron una balacera donde falleció la regidora de la Municipalidad de Chicama. “Inmediatamente sucedido el hecho se hizo un plan cerco para iniciar las diligencias policiales”, apuntó.

“Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población”, señalón un comunicado del COER La Libertad, en el que expresa su “solidaridad con sus familiares, amigos y con toda la comunidad afectada”.