Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fue recientemente homenajeado por el Consejo de las Américas y Citibank, en reconocimiento a su trayectoria de más de 20 años y al rol que ha desempeñado en la estabilidad económica del país.

Este nuevo reconocimiento se suma a una serie de distinciones nacionales e internacionales que consolidan su figura como uno de los banqueros centrales más respetados de la región.

El homenaje destaca su liderazgo al frente del banco central y su contribución a la estabilidad macroeconómica del Perú.

El legado de Velarde se asocia no solo al control de la inflación, sino también al fortalecimiento técnico del banco central, la transparencia en la comunicación de las decisiones de política y la defensa de la autonomía institucional.

El presidente del BCRP participa en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que se realizan en Washington D.C. del 13 al 18 de abril de 2026.

El foro internacional congrega a autoridades económicas, representantes de organismos multilaterales, líderes financieros y académicos de todo el mundo.Como parte de su agenda, el presidente del BCR participó en un encuentro organizado por el Consejo de las Américas (COA por sus siglas en inglés) y Citibank “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Reconocimientos al presidente del BCRP

Los recientes homenajes, tanto en el ámbito local como internacional, refuerzan la percepción de que su trabajo ha sido clave para sostener pilares fundamentales de la economía peruana, incluso en contextos de alta incertidumbre.

Cabe recordar que la revista The Banker (del grupo Financial Times) lo galardonó como “Banquero Central del Año 2015 a nivel mundial”.

En marzo de 2026 fue condecorado con la Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga el Estado, por su contribución a la estabilidad macroeconómica y sus 20 años al frente del BCRP.

En 2025 recibió la “Medalla de Honor Sanmarquina” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al país.

Ese mismo año fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lima, destacando su liderazgo en política monetaria y la consolidación del BCRP como institución clave.