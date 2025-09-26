Un incendio de gran magnitud afecta desde esta mañana la Galería Artesanal 28 de Julio, ubicada en la intersección de las avenidas 28 de Julio e Inca Garcilaso de la Vega en el Centro de Lima. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) reportó la emergencia alrededor de las 06:00 a.m.

Hasta 10 unidades del Cuerpo de Bomberos han llegaron al punto para atender la emergencia, reportaron las autoridades.

El incendio genera congestión vehicular en la zona, ya que algunos carriles han sido cerradas en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio. El desplazamiento vehicular permanece restringido mientras los cuerpos de emergencia intentan controlar la situación.

LEA TAMBIÉN: Actuales condiciones atmosféricas favorecerían ocurrencia de incendios forestales

De acuerdo con el CGBVP, tanto las estructuras principales de la galería como la parte posterior del complejo resultaron afectadas por el fuego. El acceso a la galería ha sido restringido para evitar víctimas personales. A pesar de los riesgos, se han registrado intentos de comerciantes de extraer pertenencias de sus locales mientras los bomberos continúan con el control de la emergencia.

Incendio en Callao se registró anoche

La noche de ayer también se reportó un incendio de gran magnitud que afectó a cinco viviendas, cerca del cruce de las avenidas República de Panamá y Guardia Chalaca, en la provincia constitucional del Callao.

Hasta diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada anoche, al promediar las 10:00 p.m., según consignaba la página web de la institución.

Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre del Callao, dijo a RPP que el incendio fue catalogado como código 2.