Este modelo predictivo se elabora cada año al margen de la ocurrencia de eventos climáticos como el Fenómeno El Niño costero y es importante ya que en base a este documento, tanto el Gobierno y las autoridades de gobiernos subnacionales pueden establecer acciones en gestión de riesgo y minimizar también el impacto de este fenómeno climatológico que, hasta la fecha, tendría una intensidad de moderado.

En esa línea, ¿qué nos espera estos primeros tres meses del año y qué regiones serían afectadas? ¿Lima será azotada por intensas precipitaciones y también el norte?

Fuertes lluvias se concentrarán en las regiones del norte, ¿cuándo?

A la fecha, El Niño muestra que se va debilitando, pues el último reporte de la Comisión Multisectorial para el Estudio del Fenómeno El Niño (Enfen) señala que se mantiene el estado de alerta de este evento hasta inicios de otoño de 2024, pero es más probable que para este verano que ya inició, en promedio, la magnitud de este fenómeno climático sea moderada (37% de probabilidad, cuando en el anterior reporte era 54%), seguida de débil (33% de probabilidad, cuando en el reporte pasado era de 29%) . Inclusive el informe agrega que entre abril y mayo, se prevé que las condiciones más probables pasarían de cálidas débiles a neutrales.

“La tendencia de El Niño ha comenzado a disminuir. Está llegando a cálida moderada. Es muy probable que para cuando llegue febrero ya se encuentre en débil . Entonces, es muy probable que las lluvias no se vayan a dar como se esperaba, eso lo dice Enfen. Y el Senamhi, en su pronóstico trimestral ha dicho que habrán lluvias , pero estarán focalizadas en el norte y la sierra norte como Cajamarca ”, remarcó el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, en diálogo con Gestión.

El titular del Cenepred aclaró que “en esta época (finales de diciembre e inicios enero) siempre llueve en Tumbes y Piura”. Por lo que, según explicó, el pronóstico de fuertes lluvias para el norte tendría mayor intensidad a partir de la quincena de enero a causa de las ondas Kelvin , que son ondas de masa caliente que estarán llegando a las costas del Perú por esa fecha, y podrían ocasionar precipitaciones.

“ Hay una posibilidad de que en el mes de enero llegue una onda cálida, que es una onda Kelvin del Pacífico Central, que transmite mucha energía y eso podría subir la temperatura del mar entre 26° y 27°, habrán lluvias por encima de los valores normales, y ahí se podría decir que son lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Estamos en un Fenómeno El Niño, pero que no está produciendo lluvias propias de este fenómeno. Mas o menos estaría llegando la onda Kelvin a mediados de enero ”, remarcó.

No obstante, Yamasaki aclaró que este pronóstico moderado de El Niño costero puede cambiar. “El 2022 hasta noviembre-diciembre estábamos con La Niña. Y luego, en un mes cambiamos a condiciones cálidas de forma muy rápida. Entonces, todavía, estos son pronósticos, y como tales pueden sufrir una variación. Por ejemplo, la posición del Anticiclón del Pacífico Sur es impredecible o la llegada de las ondas Kelvin. Por lo menos, las lluvias no serán tan intensas como en el 2017 y como el 2023”, dijo.

Vale mencionar que, al martes 2 de enero, se confirmó la muerte de Amalia Santos Maldonado, una mujer de 73 años, tras quedar sepultada junto a su esposo en distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, región de Piura, luego del reporte de un huaico en la zona. Su pareja sufrió heridas.

Cultivos sería los afectados también por intensas lluvias en el norte que según el pronóstico se reportarían con mayor incidencia en esa zona del país. l(Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

¿Qué regiones serían afectadas por movimientos de masa?

El titular del Cenepred, indicó que, basado en el informe técnico 16-2023/Senamhi-DMA-SPC, para los tres primeros meses del año 2024, se estima que 1′446,991 personas estarían expuestas a movimientos de masa ( huaicos , deslizamientos de tierra, volcamientos, avalanchas, etc) , debido a las lluvias, en un escenario de un Fenómeno El Niño con magnitud moderada como el que se viene proyectando hasta ahora.

Asimismo, se estima que 422,044 viviendas, así como 1,234 establecimientos de salud y 9,091 colegios están con probabilidad de riesgo muy alto por movimientos en masa .

Escenario de personas, viviendas, establecimientos de salud y colegios afectados por movimientos de masa. (Gráfico: Cenepred)

Yamasaki señaló, además, que las regiones con mayor riesgo de ser más afectadas por los movimientos de masas son 14 regiones: Cajamarca (252,747 personas expuestas) , Piura (208,228) , Huánuco (146,346), La Libertad (136,756) , Áncash (135,658) , Cusco (105,763) , Junín (63,125) , Pasco (60,143) , Huancavelica (58,127) , Amazonas (57,734) , Puno (57,734) , Arequipa (54,146) , Ayacucho (49,248) .

Las 14 regiones que serían afectadas por movimientos de masa al trimestre del 2024.

¿Qué regiones serían golpeadas por inundaciones?

El escenario de pronóstico de lluvias para el trimestre enero-marzo 2024 también detalla que se estima 766,602 personas, 188,960 viviendas, 462 establecimientos de salud y 1,261 instituciones educativas, con probabilidad de muy alto riesgo por inundaciones (cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos) a nivel nacional.

Escenario de personas, viviendas, establecimientos de salud y colegios afectados por inundaciones. (Gráfico: Cenepred)

Las regiones con más riesgo de ser las más afectadas por inundaciones son cinco y se ubican en el norte: Piura (369,207 personas expuestas) , Cajamarca (237,744) , La Libertad (91,786) , Lambayeque (49,3276) y Tumbes (18,489) .

Las 5 regiones que serían afectadas por movimientos de masa al trimestre del 2024. (Gráfico: Cenepred)

¿Lima registrará fuertes lluvias este verano?

En las últimas semanas, Lima ha reportado días de lloviznas o conocidas como ‘lluvias de verano’ que también forman parte de esta temporada. Ahora, la interrogativa es, ¿la capital registrará fuertes precipitaciones durante el primer trimestre de este 2024?

El titular del Cenepred, Miguel Yamasaki, adelantó que por el momento el escenario de pronóstico de fuertes lluvias no contempla a Lima en los meses de enero, febrero y marzo. Es decir, sí se presentaría precipitaciones en la capital, pero no con una fuerte intensidad .

“ Lima costa no aparece en los modelos como que podría haber precipitaciones. Estas lluvias en horas de la mañana, las llamadas lluvias de verano son estacionales. Las ondas Kelvin (que provocan precipitaciones) solo podrían llegar al norte. La costa no podría por qué alertarse ”, citó el funcionario a este diario.

“En el 2023 hubo una sincronización de eventos. Vino el ciclón Yaku, el mar estuvo caliente, el Anticiclón del Pacífico Sur se relajó y provino agua caliente del Golfo de Panamá. Hubieron varios factores que propiciaron que este sea un fenómeno inusual bastante severo y haya lluvias cortas, pero intensas en Lima”, agregó.

De igual forma insistió en esta aclaración en una conferencia de prensa este martes 2 de enero. “ Para el caso de Lima, de acuerdo al modelo, no está considerada en el modelo de afectaciones por lluvias asociadas al Fenómeno El Niño . Nosotros trabajamos en base a la información de las entidades técnicas científicas. En este caso las lluvias van a estar focalizadas en el norte, y no va haber mayores lluvias en la parte central. Por lo tanto, en el modelo no aparece Lima ”, remarcó.

Cabe recordar que, otro evento generado por lluvias en otras regiones es la crecida de ríos. La semana pasada, el alcalde del distrito de Chosica, Oswaldo Vargas, expresó su preocupación tras el aumento del caudal del río Rímac, que experimentó una crecida de 30 a 40 metros cúbicos por segundo.

En esa línea, la autoridad edil cuestionó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no haya empezado con los los trabajos de mitigación de riesgos en las quebradas. Según comentó, la institución le informó que comenzarían las obras en enero de 2024, a pesar de que las lluvias ya han comenzado a reportarse en el citado distrito.

Ciclón Yaku provocó intensas lluvias en Lima el año pasado, pero por ahora para este verano se prevé que estas precipitaciones no sean tan intensas en la capital. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

“Se ha hecho todo lo humanamente posible”

Al ser consultado si el Gobierno viene trabajando de tal forma que el Perú esté preparado ante un Fenómeno El Niño moderado o más fuerte, Yamasaki respondió: “Lo que garantizo es que inmediatamente se tomó acción ante el riesgo. Se conformó una fuerza de tarea ministerial. Nunca será suficiente el esfuerzo porque ha habido muchos años de dejadez. Desde el año 2017 hasta la fecha no se hizo una limpieza de cauce. Y a eso lo sumamos la pandemia, el cambio de autoridades. Entonces, en el 2022, las lluvias encontraron el terreno perfecto para hacer destrozos”.

“Se ha hecho todo lo humanamente posible desde que se tuvo el primer indicio de calentamiento del mar. Es una gran inversión que se ha hecho porque cuando lleguen las lluvias este año nos encontrarán muy bien posicionados. Creo que si este año no viene [el Fenómeno El Niño ] y llega el 2025 y con fuerza o el subsiguiente nos encontrará mejor equipado y con fuerzas de respuesta ”, sentenció.

Miguel Yamasaki, jefe del Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), señala que el Gobierno viene realizando los esfuerzos y que el país se encuentra preparado para la posible llegada de El Niño. (Foto: GEC)

Más de S/ 7 millones para respuesta y prevención

La semana pasada, el Gobierno -a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- afirmó que no va a “escatimar recursos” en las tareas de prevención para enfrentar las posibles consecuencias del Fenómeno El Niño. “No vamos a escatimar recursos para seguir preparándonos para enfrentar una emergencia que sabemos que históricamente ha generado un impacto muy importante en términos sociales y en pérdida de infraestructura”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

El titular del MEF, afirmó que “esta es la gestión que más recursos ha destinado a la respuesta y prevención” frente al fenómeno climático y agregó que, hasta el momento, el presupuesto aprobado comprende S/ 7,200 millones (equivalente a US$ 1,945 millones) . ”A la fecha se han gastado cerca de 5,000 millones de soles, casi el doble de lo que se gastaba en promedio en los últimos años”.

Contreras sostuvo que el Ejecutivo consideró prepararse “ante el peor escenario” una vez que se confirmó la presencia de El Niño el 2023. Para ello, remarcó se sigue realizando compra de maquinarias y continúan los trabajos de limpieza de los ríos y el reforzamiento de las defensas ribereñas.

Sedapal ejecuta acciones con una inversión de más de S/ 224 millones

Ante la posible llegada del Fenómeno El Niño, Sedapal está ejecutando diversas acciones preventivas para reducir los riesgos e impactos de dicho evento climático, en Lima y Callao, para garantizar la continuidad del servicio de agua y saneamiento.

Entre las acciones realizadas por la entidad, se encuentra el reforzamiento de los colectores primarios con mayor exposición (ubicados en el cauce de los ríos Rímac, Lurín y Chillón), así como la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado con materiales sismo resistentes y el mantenimiento preventivo a la infraestructura con una inversión de más S/ 224 millones, que se ha venido ejecutando desde el mes de julio del 2015 hasta noviembre del 2023.

