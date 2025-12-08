Vehículo robado. (Foto: Andina)
Vehículo robado. (Foto: Andina)
y frenar el uso delictivo de vehículos siniestrados y placas fraudulentas. En el marco del pedido de facultades delegadas para combatir la inseguridad, el sector ha presentado una propuesta de modificación del Decreto Legislativo N.° 1214 con el fin de cerrar los vacíos legales que hoy alimentan los mercados ilícitos dedicados a esta actividad.

Cada día se registran, en promedio, 70 denuncias por robo o hurto de vehículos. A esta problemática se suma la compra de unidades siniestradas para transferirles placas, números de chasis y otros elementos de identificación a vehículos robados, así como la falsificación de poderes notariales y/o denuncias para solicitar duplicados de placas de rodaje. Estas operaciones permiten que autos robados circulen sin obstáculos, dificultan el trabajo policial y generan un serio impacto en la seguridad y confianza ciudadana.

el cierre de la partida registral por caducidad de la placa de rodaje. Con ello, se evita que placas de autos irreparables puedan reutilizarse para actividades ilícitas.

Asimismo, se propone que toda denuncia por pérdida, robo o deterioro de placa de rodaje solo sea admitida para solicitar un duplicado de la misma si el vehículo pasó previamente por un peritaje de identificación vehicular, procedimiento que se realizará sin costo alguno. Este filtro permitirá un control riguroso y bloqueará una de las principales rutas utilizadas para “legalizar” vehículos robados con placas clonadas.

El impacto de esta medida será inmediato: se evitará la libre circulación de vehículos con placas y chasis de unidades siniestradas, comúnmente utilizados para la comisión de delitos, y se cerrará la puerta a la obtención fraudulenta de placas de rodaje.

