La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, comentó que están avanzando con la Línea 2 del Metro de Lima, para que la ciudadanía pueda usar los primeros kilómetros que ya está listos.

“La ATU (Autoridad Nacional de Transporte) ya está avanzando en este proceso de compras para que la ciudadanía use esos primeros kilómetros que están listos hace un año. La población también tiene que entender que tomamos decisiones difíciles, pero siempre pensando en la ciudadanía”, indicó.

En entrevista a RPP, dijo que su sector defiende el transporte masivo, y que en ese sentido, no respaldarán iniciativas para la formalización de los colectivos.

“Hemos sido muy enfáticos en que no vamos a respaldar posiciones que quieran formalizar el auto colectivo. No es formal, no es seguro. Es real, porque existe, pero eso es porque no se ha desarrollado transporte masivo desde hace mucho tiempo, desde que se creó la ATU”, señaló.

Como se sabe, hay intención del Congreso de impulsar un proyecto de ley en ese sentido. Al respecto Lazarte dijo que “el Congreso tiene su independencia y hacen sus normas. Si esta llega a ser aprobada en el Congreso, y tenemos que hacer opinión, la observaremos. Nuestra posición es muy clara, no vamos aceptar colectivos de esta manera. Necesitamos tener rutas de corredores”.

Al consultarle si llegarían hasta el Tribunal Constitucional, en caso el Congreso apruebe la iniciativa por insistencia, la titular del MTC evitó proyectarse hasta ese escenario. “Llegado el momento analizaremos las opciones. Pero, nuestra posición en clara. Nosotros no abogamos por ese tipo de normas”.

Segundo Montalvo, congresista de la bancada de Perú Libre, tiene un proyecto de ley para formalizar el servicio de autos colectivos en Lima Metropolitana y Callao. Se trata de la iniciativa legislativa N° 04909/2022-CR. La propuesta busca que los conductores de las unidades de clasificación vehicular M1 y M2 sean autorizados para prestar el servicio de transporte de pasajeros en colectivos en las referidas jurisdicciones de manera formal.

El costo de la gestión de María Jara

La ministra Lazarte dijo que no buscan tener injerencia o usurpar competencias de la ATU. “Lo que queremos es que funcione bien. Es el hijo que queremos que sea independiente y autónomo por sus propios medios“.

Sobre la salida de la ex titular de la Autoridad de Transporte Urbano, Mara Jara, la titular del MTC, señaló que se debe a una falta de gestión que tiene que ver con la entrega de los 12 kilómetros al Metropolitano, paraderos para transporte pública, nuevas rutas para corredores complementarios.

“Un balance rápido y todos los ciudadanos de a pie que nos usamos transporte público podemos ver: no tenemos paraderos nuevos. No tenemos nuevas rutas de corredores complementarios. Al Metropolitano, y ahí hay que ser bien transparentes, le correspondía la ampliación de los 12 kilómetros por funciones a la ATU y se lo delegó a la Municipalidad de Lima. Sin significar que ATU no tuviera una corresponsabilidad. Es importante porque no solo impacta en la movilización de la ciudadanía diaria, sino que también, tiene implicaciones legales”, sostuvo.

¿Qué ha hecho es Estado, por no entregar los 12 kilómetros al Metropolitano? “Está pagando día a día por no cumplir con esos laudos ganados. El Estado está perdiendo plata pagando procesos que ha perdido por falta de impericia y gestión. Se recibió una obra de la Municipalidad pero con miles de observaciones, creo que ni la Contraloría tiene tantas observaciones para un proyecto”.

Finalmente, dijo que algo que no se comenta es que en el MTC, el 2020, hubieron cuatro gobierno a gobierno que se lanzaron de manera simultánea: la carretera central, la vía expresa Santa Rosa, y la Línea 3 y 4 en la ATU.

“Solamente Provías adjudicó en el tiempo pronosticado, pero la ATU ni lo hizo. Ya después vino la pandemia, el Consejo Fiscal y la historia ya es conocida: nos quedamos sin metros. Entonces, lo que quiero es hacer una reflexión, nuestra decisión de hacer o no hacer tiene un impacto de años en la ciudadanía y es por ello que hemos tomado las decisiones”, mencionó.

