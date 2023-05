La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo, comentó este lunes detalles del proyecto de la nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión”. El corredor verde, en el cual se construirá esta autopista tiene como objetivo unir la costa y el centro del país.

“Ahora, el corredor verde, que es el que se está trabajando con este gobierno a gobierno - que es el que conecta el centro con el mercado de Santa Anita y atraviesa Cieneguilla - es el que se trabaja porque -a diferencia de otras propuestas que te llevan muchos kilómetros más abajo- sí cumple con el objetivo”, indicó.

Al ser consultada sobre cuánto cuesta el perfil y cuando empiezan las obras, la titular del MTC sostuvo que “en junio se está aprobando, haciendo los trámites con el MEF”.

“Lo que hemos hecho como Provías es hacer observaciones técnicas y se está afinando; y con eso cerramos el tema del perfil”, mencionó.

Corredor de la nueva Carretera Central

Las propuestas para la nueva Carretera Central

En entrevista a RPP, la titular del MTC, dijo que “hay que contar la historia completa” sobre la nueva Carretera Central.

“Se crea con una Ley y se establece como objetivo vincularla con La Oroya. Y el objetivo siempre fue conectar seis regiones del país del centro con la costa, por ser el principal centro de abastecimiento de Lima. En su momento, en el 2016 - 2017, se le dijo al gobierno regional de Lima y Junín: se te habilita el presupuesto para que puedas formular tu perfil. Ambos tenían trazos distintos. El perfil que esté mejor hecho y evaluemos es el que gana”.

“Pero, solamente el gobierno regional de Junín cumplió con la tarea, porque el de Lima nunca terminó el perfil. Por eso, cuando hablamos de la idea de la Chutana, del Colegio de Ingenieros de Lima, hablamos de una idea, pero no existe ningún proyecto de inversión pública registrado con ese trazo ; y por ende, no existe un costo económico o un estudio. Tenemos evidencia que demuestran que se quedó en la parte socioeconómica y no se culminó. Entonces, Junín avanzó y contempló con un trazo que sí cumplía con el objetivo y la ley”, detalló.

Al ser consultada si el trazo elegido cuesta el doble del que plantea el Colegio de Ingenieros, Lazarte respondió que “no existe un costo de inversión del trazo de Lima, porque ese perfil nunca llegó a ser viable”. Y que el costo del perfil del proyecto que se ejecutará, la ministra Lazarte dijo que “está en evaluación”.

“No lo hacemos público porque todavía estamos revisándolo y todavía no lo hemos aprobado. El monto original es 12 millones de soles del perfil. Ahora (el monto) es mayor”, señaló.

Asimismo, precisó que el corredor verde no es el que se escogió o hizo el gobierno regional de Junín, “porque este tenía otro tipo de características y era más vulnerable para lo que son lluvias, impacto en zonas arqueológicas y agrícolas. Entonces, no se tomó; lo que se hizo fue evaluar de manera multidimensional cuál es el trazo que tiene el menor impacto en el medio ambiente y en las zonas arqueológicas y agrícolas”.

“Nos dicen que el costo de este trazo es el doble, pero los perfiles siempre son referenciales. Finalmente, lo que un proyecto hace es atender una necesidad”, subrayó Lazarte.

Aclaró que a diferencia de otros gobierno a gobierno, en este se puso explícitamente la revisión del perfil con el cual se convocó la obra. “Porque se sabía que el trazo de Junín era bastante referencial. Entonces, no es un retraso, sino son las etapas”.

