La Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que el trazo planteado por el Colegio de Ingeniero de Lima (CIP) sobre la Carretera Central, que pasa por La Chutana, “no existe” e incluso precisó que está no sería viable, ni obtendría las autorizaciones respectivas debido a que pasa por una reserva paisajística.

Como se recuerda, esta obra se viene desarrollando bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia. Justamente, el PMO Vías presentó -el último 5 de mayo- el expediente final del nuevo trazo por la que pasará la Carretera, que implica un nuevo monto de inversión, la que se ha elaborado sobre la propuesta presentada por el Gobierno Regional de Junín hace cuatro años.

Al respecto, el Colegio de Ingenieros de Lima (CIP) señaló a Gestión que este nuevo trazo será “ casi el doble del costo inicial ” (de S/ 11,959 millones) debido “al número de obras, que incluye enormes viaductos. El nuevo trazo es 50 kilómetros más largo, además, pasa por varias zonas complicadas”. Incluso, recordó que ellos presentaron un trazo “más corto y seguro ante huaicos y desastres naturales”.

La ruta del CIP propone construir un trébol a la altura de La Chutana en la Panamericana Sur y subir por la quebrada de La Chutana, por la línea de cumbres, sin riesgo de huaicos. Dicha ruta permitiría salir por Pachacayo, que queda entre La Oroya y Huancayo, con la posibilidad de construir en este lugar un trébol que permita -según el CIP- una mejor integración con Huancayo, evitando la congestión en La Oroya.

MTC le dice que no

Sobre esta controversia la ministra de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, precisó que el trazo planteado por el Colegio de Ingenieros de Lima “no existe, ya nunca fue un proyecto” y que está es inviable.

“Debo precisar que el trazo o la idea del CIP Lima no es un proyecto, nunca lo fue y no existe ese trazo. No hay un estudio de ingeniería que lo defienda, tampoco hay un costo que lo sustente. No es un proyecto viable en el Sistema de Inversión Pública, es decir, no existe. Es una idea respetable, complementaria, pero no reemplaza el proyecto que estamos desarrollando con la PMO francesa y con las diferencias instancias subnacionales ”, comentó en conferencia de prensa.

A reglón seguido, recordó que hace cuatro años, desde el MTC, se pidió tanto al Gobierno Regional de Lima como al Gobierno Regional de Junín que presenten sus propuestas para la Carretera Central la que sería financiado por el propio ministerio. “Solo el Gore Junín presentó su propuesta mientras que Gore Lima nunca presentó un proyecto, ni trazo de ingeniería, a pesar de que contaba con presupuesto”, apuntó.

Agregó, incluso, que el trazo propuesto por el CIP-Lima no va a conseguir las autorizaciones pertinentes, dado que el Sernamp, en 2020, declaró inviable ese trazo porque pasa por una reserva paisajística. “ Lo que quiere decir que ese proyecto (del CIP-Lima) por más que sea una buena idea, nunca va a conseguir las autorizaciones para ser ejecutado ”, subrayó.

Viabilidad con luz verde a fines de mayo

Al ser consultada por Gestión si se cumplirá con la meta de aprobar la viabilidad de la Carretera Central (expediente final del nuevo trazo por la que pasará la Carretera) a más tardar en mayo, la titular de Transporte y Comunicaciones indicó que “estamos cumpliendo con el cronograma”.

“Se mencionó que en mayo tendríamos la viabilidad. Lo que ha hecho la PMO Vías es entregar el informe que ya da los montos (finales del nuevo trazo), la que está en revisión, y con eso vamos hacer las gestiones ante el MEF para la actualización debida (de la inversión que demandará)”, acotó.

“Entonces nos encontramos dentro del cronograma. Más o menos (será) el 31 de mayo (la aprobación del estudio de perfil presentado por PMO), si es que no hay una observación técnica adicional , pero estamos en el mejor trabajo colaborativo para sacar adelante este proyecto”, agregó.

Respecto a la disconformidad, sobre el nuevo trazo, principalmente por las obras que pasan en su jurisdicción, como lo ha hecho público el alcalde de Cieneguilla, Lazarte reiteró que se mantendrá el nuevo trazo (hecho sobre la propuesta de Gore Junín) pese a la negativa de alcaldes o autoridades regionales.

“A veces cuando tenemos obras de envergaduras, no todos están contentos y lo que prima es el bien público. El objetivo de este megaproyecto es unir a seis regiones del país con Lima. Recordemos que Lima depende del abastecimiento de la zona central del país, entonces veamos lo importante, lo macro, y si pues, habrá personas que no están cómodas, pero debemos pensar en el bien público”, finalizó.

