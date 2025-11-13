El Poder Ejecutivo designó hoy a Oswaldo Manolo Rojas Alvarado en el cargo de viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en reemplazo de David Alfonso Ramos López.

Mediante Resolución Suprema N° 016-2025-Vivienda, publicada hoy en el diario El Peruano, se nombró viceministro de Vivienda y Urbanismo a Oswaldo Rojas Alvarado, cargo considerado de confianza.

Asimismo, vía Resolución Suprema N° 015-2025-Vivienda, se aceptó la renuncia de David Ramos López, quien estuvo al frente de dicho cargo desde setiembre del 2024, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

Hoja de vida

Oswaldo Rojas Alvarado es abogado por la Universidad Privada de Tacna, egresado de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especializaciones en Gestión Pública y Gobierno y Planeamiento Estratégico del Sector Público.

Asimismo, en Control Gubernamental y Auditoría de Cumplimiento, Saneamiento y Gestión de Predios, Derecho Registral, Notarial y Formalización de la Propiedad.

Cuenta con más de 17 años de experiencia en el saneamiento y gestión de la propiedad estatal.