El Ministerio de Educación dio por concluida, a partir del 11 de marzo de 2026, la aplicación excepcional de la modalidad remota para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

A través de la resolución viceministerial N° 035-2026-Minedu, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, se indica que a partir de la fecha señalada, la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas se desarrolla conforme a su modalidad autorizada.

También se dispone la publicación de la presente resolución en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en la sede digital del Ministerio de Educación, el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Precisamente, se habían establecido medidas excepcionales y temporales para la prestación remota del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas en el marco de la emergencia del suministro de gas natural.

La tarde de hoy, el presidente de la República, José María Balcázar, anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao regresan desde mañana, miércoles 11 de marzo, a clases presenciales.

Explicó que la medida ha sido tomada “tras la optimización en el uso de combustibles y la movilidad en la ciudad”.

De igual manera, las universidades e institutos de Lima y Callao regresarán mañana, a clases presenciales, informó hoy el Ministerio de Educación (Minedu).