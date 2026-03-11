Clases virtuales. (Fuente: El Peruano)
Clases virtuales. (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio de Educación dio por concluida, a partir del 11 de marzo de 2026, la aplicación excepcional de la modalidad remota para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

A través de la , publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, se indica que a partir de la fecha señalada, la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas se desarrolla conforme a su modalidad autorizada.

También se dispone la publicación de la presente resolución en el Sistema de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en la sede digital del Ministerio de Educación, el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.

LEA TAMBIÉN: Colegios privados rechazan clases virtuales: “No es una alternativa equitativa para todos”

Precisamente, se habían establecido medidas excepcionales y temporales para la prestación remota del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas en el marco de la emergencia del suministro de gas natural.

La tarde de hoy, el presidente de la República, José María Balcázar, anunció que las instituciones educativas de Lima y Callao regresan desde mañana, miércoles 11 de marzo, a clases presenciales.

Explicó que la medida ha sido tomada “tras la optimización en el uso de combustibles y la movilidad en la ciudad”.

De igual manera, las universidades e institutos de Lima y Callao regresarán mañana, a clases presenciales, informó hoy el Ministerio de Educación (Minedu).

TE PUEDE INTERESAR

Citan al ministro de Educación para que sustente el por qué recomienda las clases virtuales
Clases virtuales son obligatorias para colegios particulares, aunque habrá excepciones
Colegios privados rechazan clases virtuales: “No es una alternativa equitativa para todos”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.