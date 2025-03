El año 2025 contará con 16 feriados en el calendario, días festivos de descanso para los trabajadores del sector público y privado. Esta información es útil para organizar tus vacaciones, planificar otras actividades o simplemente disfrutar de un merecido descanso durante la jornada laboral.

En este sentido, los próximos feriados no laborables a nivel nacional tienen un enfoque religioso. Serán el jueves 17 de abril (Jueves Santo) y el viernes 18 de abril (Viernes Santo), fechas de descanso y reflexión para la comunidad católica.

Las actividades litúrgicas y tradicionales de Semana Santa, celebradas en diversas regiones del país, atraen un notable flujo de turistas, especialmente porque el sábado y el domingo suelen ser días no laborables tanto en el sector público como en el privado.

Es importante recordar que los feriados están establecidos por ley, específicamente en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713, Ley de Descansos Remunerados. Durante estos días, los trabajadores tienen el derecho legal a disfrutar de un día de descanso remunerado.

Estos son los feriados del 2025:

Enero:

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo.

Abril:

Jueves 17 de abril (Jueves Santo).

Viernes 18 de abril (Viernes Santo).

Mayo:

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajo.

Junio:

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio:

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto:

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín.

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

Sábado 1° de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Es importante señalar que durante un día feriado, el trabajador tiene derecho a descansar sin que su remuneración se vea afectada. Sin embargo, si debe trabajar debido a su horario o a las necesidades de la empresa, el empleador tiene dos opciones: ofrecer un descanso en otra fecha o pagar un adicional por el día feriado trabajado.

LEA TAMBIÉN: Clausuran temporalmente Vivanda y Plaza Vea en San Isidro por faltas sanitarias

Por otro lado, en el caso de los días no laborables para los trabajadores del sector público, estos deberán compensar las horas de ausencia en las semanas siguientes, conforme a lo que disponga su Oficina de Recursos Humanos. Estos empleados recibirán su remuneración habitual, sin ningún pago adicional.

En cuanto a los centros de trabajo del sector privado, estos pueden optar por un acuerdo entre el empleador y los trabajadores para determinar cómo se compensarán las horas no laboradas. Si no se llega a un consenso, será el empleador quien decida cómo proceder.

¿Cuánto es la remuneración en un feriado?

Generalmente, los trabajadores reciben su remuneración habitual por el día feriado, sin necesidad de haber trabajado, y el pago es proporcional a los días efectivamente trabajados durante la semana.

Sin embargo, si un trabajador laboró en un día feriado sin descanso sustitutorio, deberá recibir el pago correspondiente al feriado más el salario por el día trabajado, con un adicional del 100% sobre la remuneración del día.

Los puestos laborales que, por lo general, deben seguir operando para asegurar los servicios esenciales a la comunidad incluyen áreas como salud, limpieza, electricidad, agua, transporte, seguridad y expendio de alimentos, entre otros.

Si los empleadores no cumplen con el pago adicional o no otorgan el descanso sustitutorio, estarían incurriendo en una infracción grave en cuanto a derechos laborales. Las multas por este incumplimiento pueden variar entre S/1,058 y S/241,638, dependiendo del tipo de empresa (microempresa, pequeña empresa o no mype).

También te puede interesar: