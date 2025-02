En detalle, la propuesta plantea que el descanso de los feriados que calzen martes, miércoles o jueves se trasladen al lunes siguiente, con el objetivo de agrupar los días de descanso y reducir las interrupciones en la actividad laboral .

Sin embargo, hay tres excepciones que se mantendrán en sus fechas originales:

• Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)

• Navidad (25 de diciembre)

• Año Nuevo (1 de enero)

Además, cualquier otro feriado no nacional o gremial también se movería al lunes siguiente, aunque coincida con el descanso del trabajador.

Feriados que se eliminarían

El proyecto también propone, en línea con un proyecto de ley recientemente presentado, modificar la ley sobre los descansos remunerados en el sector privado. Con esta reforma, se eliminarían los siguientes feriados:

• Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio)

• Conmemoración del Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales (23 de julio)

• Batalla de Junín (6 de agosto)

• Batalla de Ayacucho (9 de diciembre)

• San Pedro y San Pablo (29 de junio)

• Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

Estos días dejarían de ser feriados nacionales y ya no se considerarían descansos obligatorios para los trabajadores.

Días no laborables en el sector privado

Otro cambio que plantea el proyecto es la manera en que se aplican los días no laborables en las empresas . La norma establece que los días declarados como no laborables por el Gobierno no serán obligatorios en el sector privado, sino que dependerán de un acuerdo entre empleador y trabajador. Si no hay un acuerdo entre ambas partes, el empleador tendrá la última palabra sobre si se otorga el día libre o no.

Asimismo, los feriados que se eliminen podrían ser considerados días no laborables opcionales , lo que significa que cada empresa podrá decidir si los otorga o no a sus trabajadores.

Justificación del proyecto

Según el documento presentado en el Congreso, en los últimos años, el número de feriados ha aumentado de 12 a 16, lo que, cita el documento, ha generado un impacto en la productividad y en la prestación de servicios públicos.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en un reporte de inflación del 2023, señala que cada feriado adicional reduce el crecimiento del PBI en 0.04% . También menciona que sectores como manufactura, construcción, minería, pesca y agroindustria pueden ver afectados sus costos laborales, ya que en días feriados deben pagar sueldos adicionales.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha advertido que el número de días no laborables también afecta la atención en servicios públicos como educación y salud , reduciendo la cantidad de días disponibles para atender a los ciudadanos.

Lo que sigue en el Congreso

El proyecto de ley ha sido presentado para su discusión en el Congreso y deberá ser evaluado en las comisiones correspondientes antes de ser debatido en el Pleno. En caso de ser aprobado, modificaría el esquema actual de feriados y días no laborables en el país, afectando tanto al sector público como privado.

