Este viernes 7 de marzo, el Poder Judicial anunciará su decisión sobre el recurso presentado por la defensa de Nadine Heredia, ex primera dama, quien intenta evitar ser investigada por el presunto delito de colusión relacionado con el caso Gasoducto Sur Peruano. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitirá su fallo a las 8:30 horas, tras escuchar los argumentos de ambas partes, según informó el juez supremo César San Martín.

La solicitud de la defensa de Heredia busca revocar la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que el 5 de julio de 2023 ratificó el rechazo al archivo de la investigación por el presunto delito de colusión.

El abogado de la defensa, Julio César Espinoza, ha argumentado que la acusación es errónea, señalando que la Fiscalía ha atribuido a Heredia el delito de colusión sin fundamento, ya que no ocupó un cargo público. Espinoza hizo una comparación con el caso de Vladimiro Montesinos, quien sí fue condenado por usurpación de funciones, para sugerir que la Fiscalía no debería utilizar este antecedente para sustentar su acusación.

“Los actos definidos por la Fiscalía anuncian que en ese contexto tuvo rol fundamental en las supuestas tratativas por delegación del presidente Ollanta Humala Tasso, a través de supuestas reuniones privadas con quienes concertó en perjuicio del Estado” , sostuvo.

Mientras tanto, el representante del Ministerio Público solicitó que se rechace el recurso de casación presentado por la defensa de la ex primera dama.

“La pretensión de la recurrente no puede ser amparada bajo ningún concepto, al margen de que la investigada pueda o no responder como autora, o tentar la condición de funcionaria pública de hecho o de facto, no niega su actuación en el delito de colusión agravada”, indicó.

EL CASO GASODUCTO SUR PERUANO

Como se recuerda, el 5 de julio de 2023, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la resolución del 27 de septiembre de 2022, que declaró infundado el pedido de archivar el caso contra Nadine Heredia en el marco del caso Gasoducto Sur Peruano.

La defensa de la ex primera dama sostiene que Heredia no ocupaba un cargo público en el momento en que ocurrieron los hechos. Por esta razón, el recurso legal busca que la Corte Suprema aclare si es posible imputar el delito de colusión a alguien que no ejerce un cargo en la administración pública.

La Sala Suprema indicó que el caso requiere definir qué se entiende por “funcionario de hecho”, y si una persona en esa situación puede ser acusada de colusión, así como los elementos que determinan dicha imputación. También subrayó que el caso debe abordarse bajo las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material.

Nadine Heredia está siendo investigada por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir dentro del caso Gasoducto Sur Peruano, además por presuntos aportes ilegales a las campañas presidenciales nacionalistas de 2006 y 2011. En este contexto, el Ministerio Público la acusa de lavado de activos y ha solicitado una pena de 26 años y 6 meses de prisión para ella, mientras que para el expresidente Ollanta Humala ha pedido 20 años de cárcel.

