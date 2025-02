El congresista de Honor y Democracia, José Cueto, defendió la labor del ministro Juan José Santiváñez, al frente de la cartera del Interior, y aseguró que no firmará moción de censura en su contra, que prepara un sector del Parlamento.

“Al Parlamento creo que le falta un voto para aprobar la moción al Pleno. Yo no lo voy a firmar, no estoy de acuerdo. La seguridad ciudadana no se soluciona cambiando al ministro. No es que lo defienda, pero sí he visto su trabajo, a comparación de otros (ministros)”, dijo para Cuentas Claras, de Canal N.

“Hay un trabajo fuerte de inteligencia, hay trabajos que están dando resultados. Pero hay que tener en cuenta que es un trípode: policía que captura, Ministerio Público y jueces, y eso no está funcionando”, sostuvo.

Consultado sobre el vocero del Mininter, Carlos López, y su remuneración de 30 miles soles, justificada por el propio Santiváñez, Cueto interpreta que el ministro se está “tomando un tiempo” con la prensa, por estar presente en todos los frentes.

“No sé si sea necesario (tener un vocero). Todos lo hemos visto (al ministro) que va por todos los medios y se enfrenta, da la cara. No es que necesite que alguien hable por él. Lo que podría interpretar es que todo tiene un límite. Lo veo en todos lados, en un canal, en un operativo, viaja a alguna ciudad, me pregunto en qué momento descansa. Puede ser que está tomando un tiempo con la prensa y le ha parecido que lo mejor es tener un vocero”, sostuvo.

“Creo que está tan metido que está optando por dejar a otra persona que tenga relación con la prensa. Depende de cada ministro. Hay ministros que no necesitan porque nunca salen a la prensa o no quieren tener relación con ella. El caso de este ministro es sui generis, porque no solo responde a la prensa sino que está todo el tiempo trabajando con la Policía”, indicó.

Sobre lo expuesto por el congresista Carlos Anderson, quien denunció la existencia de 4,500 “trabajadores fantasmas” en el Parlamento, el legislador José Cueto manifestó la necesidad de que un ente ajeno al Parlamento se encargue de realizar una reestructuración de todo el personal.

“No solo sospecho (que hay “trabajadores fantasmas”), ustedes (los periodistas) lo saben. Han mostrado varios casos de personas que están cobrando en el Congreso y no van, o trabajan en otros sitios. Nos falta este estatuto parlamentario, un documento que fue dejado del lado hace 8 años donde estaban los cargos, los límites, los requisitos. Cuando eso se deja de lado, empezaron las contrataciones amicales, no todos cumplían los requisitos (...) El Congreso no está para que se llene de amigos o militantes, sino para tener gente técnica”, enfatizó.

