Las exportaciones de pisco, la bebida de bandera del Perú, sumó US$ 9.2 millones entre enero y noviembre del 2022, un crecimiento en 45% en comparación al mismo periodo del 2021, informó la presidenta del Comité de Pisco de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carmen Robatty de Moquillaza.

La bebida llegó principalmente a Estados Unidos (US$ 3 millones 890 mil) con una participación del 42% y un alza de 15%. En el segundo puesto se ubicó España con US$ 979 mil 499, una concentración del 11% y un ascenso del 37%. Completaron el top ten Países Bajos (US$ 868 mil 669) con una representación de 9% y un incremento de 74%. Asimismo, resaltaron Bélgica, Francia, Reino Unido, Colombia, Alemania, Canadá y Ecuador.

El pisco es el principal insumo para la preparación del pisco sour, un trago famoso de Lima cuyo día se celebra el primer sábado de febrero de todos los años.

Al respecto, Robatty de Moquillaza manifestó la importancia de trabajar unidos para superar la actual crisis política y social que se registra en Perú. “Estamos en una coyuntura muy compleja. Sabemos de las necesidades existentes en el país, pero la violencia no nos llevará a nada bueno”, comentó.

Los productores de pisco sintieron el impacto de los bloqueos de carreteras. La cadena de comercialización sufrió demoras y se registraron casos en los que los productos no llegaron a tiempo a los restaurantes, supermercados, minimarkets, tiendas especializadas y otros.

El Pisco –añadió– ha escalado desde el campo hasta el mundo, esto gracias a la labor en equipo de todos los productores y comercializadores de esta bebida.

Propósito

Robatty indicó que los productores tienen el firme propósito de seguir trabajando y expresó su compromiso con la recuperación del país, para lo cual esperan fortalecer el diálogo con las autoridades a fin de avanzar en la agenda pendiente que apunta a fortalecer las capacidades de los integrantes de la cadena y llegar a más mercados,

En esa línea, el Comité de Pisco de ADEX, realiza una serie de acciones como la conmemoración del ‘ Día del Pisco Sour ’, cuya fecha es el primer sábado del mes de febrero de cada año. “Junto a las Damas del Pisco del Perú, Racimos del Sur y el Consorcio Premium Pisco Perú, organizamos esta actividad como una forma de seguir posicionando nuestra bebida bandera”, sostuvo.

Dato