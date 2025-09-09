Estado peruano debe garantizar la entrega gratuita de medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH. Foto: Nathalie Sayago / Univisión
Estado peruano debe garantizar la entrega gratuita de medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH. Foto: Nathalie Sayago / Univisión
El Poder Judicial determinó que el Estado peruano deberá abastecer y entregar, sin costo alguno para los pacientes, medicamentos de primera línea para el a nivel nacional.

La jueza Sara Meza Soria resolvió que el suministrará dichos antrirretrovirales para darle cumplimiento a la resolución del 2020 que aprobó dicha norma técnica de salud en favor de los adultos infectados con .

Así, decretó la entrega gratuita de Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir para los peruanos que lo necesitan.

“El VIH no mata pero sí el desabastecimiento”, mencionaron desde el Primer Observatorio en VIH de Perú, Givar.

Según el Minsa, el 77,3% de los nuevos casos en 2024 correspondieron a hombres, y el grupo más afectado se ubicó entre los 20 y 29 años. Foto: referencial
Según el Minsa, el 77,3% de los nuevos casos en 2024 correspondieron a hombres, y el grupo más afectado se ubicó entre los 20 y 29 años. Foto: referencial

En tanto, desde Promsex señalaron que el fallo marca un precedente histórico en Perú “en la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, reafirmando los principios de igualdad, no discriminación y acceso efectivo a la salud”.

Según el fallo judicial, hubo una oposición por parte del Minsa al acreditarse el cumplimiento parcial de dicha norma, lo cual constituyó una vulneración directa al derecho a la salud y la vida.

