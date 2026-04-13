Pasada la jornada electoral se puede y se debe retirar la propaganda de los paneles de la vía pública. ¿Sabía que las municipalidades sí tienen competencia para hacerlo? No obstante, deben hacerlo bajo ciertas reglas.

La Municipalidad de La Molina dispuso el retiro integral de los paneles publicitarios instalados en el distrito durante el reciente proceso de las Elecciones Generales 2026, informó la comuna edilicia.

Precisó que esta acción fue ejecutada por personal de Fiscalización municipal, con la supervisión de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Defensoría del Pueblo, garantizando así el cumplimiento de las normativas vigentes.

De acuerdo con la ley electoral, los partidos políticos y candidatos tienen un plazo de hasta 60 días posteriores a las elecciones para remover estos elementos propagandísticos.

Sin embargo, la Municipalidad de La Molina señaló que actuó de forma proactiva, priorizando el ornato público y el bienestar de los vecinos, con el objetivo de eliminar cualquier contaminación visual en las vías públicas.

La municipalidad indicó que esta iniciativa refleja su compromiso con el ordenamiento urbano y la mejora del entorno distrital.

Agregó que los trabajos se realizaron sin inconvenientes y abarcaron todas las zonas afectadas, contribuyendo a una imagen más limpia y ordenada para la comunidad.