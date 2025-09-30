Los incendios forestales en la región del Cusco, provocaron la muerte de una persona más, la cuarta en lo que va del año, y el último siniestro activado afecta al Valle Sagrado de Los Incas, específicamente a jurisdicciones distritales de las provincias de Calca y Urubamba.

La víctima fue identificada como Juan Gutiérrez Meza, de 82 años de edad, quien registró quemaduras en el cuerpo cuando intentó controlar un incendio que se activó el viernes por la tarde en el sector K’urpakancha, del distrito de Pomacanchi, en la provincia de Acomayo.

El adulto mayor, aún con vida, fue evacuado a emergencias del Hospital Regional de la ciudad del Cusco, donde lamentablemente un día después pereció; no obstante, en la zona, comuneros realizaron labores para el control y mitigación del fuego.

Miguel Oscco Abarca, director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco (OGRDS), señaló que todos los fallecidos fueron adultos mayores: el primero en el distrito de Lucre Quispicanchi, el segundo en Llusco Chumbivilcas, el tercero en Yanaoca y el último en Pomacanchi Acomayo.

Distritos afectados

En la mañana de ayer, domingo, se activó un nuevo siniestro, esta vez en la comunidad de Huychu del distrito de Huayllabamba, provincia de Urubamba, que se prolongó a la comunidad de Unuraqui provincia de Calca y la comunidad de Cuper distrito de Chinchero Urubamba.

El funcionario señaló que en el primer distrito se extinguió el fuego, y esta mañana se esperó que la caída de lluvia controlara el incendio; sin embargo, horas después volvió a activarse y, al momento de escribirse esta nota, cuadrillas de pobladores, bomberos de Pisaq y Calca realizan el amago de fuego.

Oscco Abarca afirmó que el incendio en el Valle Sagrado de Los Incas ya devoró más de 800 hectáreas de cobertura natural, pastos y árboles; mientras que en el distrito de Accha provincia de Paruro, donde un siniestro de este tipo se activó hace cuatro días, el fuego afectó más de 1200 hectáreas.

En esta última localidad murieron 10 caballos y dos vacas, y una persona fue detenida por la policía.

En lo que va del año se han producido más de 275 incendios forestales, 100 menos en comparación al 2024, y también hay 7500 hectáreas afectadas al momento, cifra que es 50% menor que la del año pasado.

Hasta el momento hay cuatro fallecidos mientras que el año pasado hubo seis a la fecha.

Los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología reportan a la OGRDS que se inició en Cusco la caída de lluvias ligeras, lo que anuncia el proceso de siembra en el campo. Sin embargo, se advierte que la sequía, que todavía se atraviesa, podría llegar hasta mediados de noviembre.