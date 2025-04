La Contraloría General identificó 729 cámaras de videovigilancia y 537 vehículos inoperativos en 27 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y Callao, como parte de su operativo de control preventivo de seguridad ciudadana realizado del 24 al 28 de marzo.

De las 6,641 cámaras de videovigilancia evaluadas, el 10.9% no funciona (729 unidades), lo cual dificulta el monitoreo permanente en las calles, así como las labores de prevención y control de hechos delictivos.

Los distritos limeños con mayor porcentaje de equipos inoperativos son Ancón (73%), Comas (40.8%), Los Olivos (26.7%) y Santa Anita (23%); mientras que en el Callao, Carmen de la Legua (35%) y Ventanilla (28.5%).

Además, de las 5,912 cámaras operativas, en 253 equipos se constató que no hay nitidez en sus grabaciones Los Olivos (191), Independencia (21) y Ate (20); mientras que en 1,655 equipos de once distritos el almacenamiento de las cintas no alcanza los 45 días como mínimo, según ley.

En comunas como Mi Perú y Lurigancho no se han instalado las cámaras de seguridad en las zonas de mayor índice delictivo.

Del total de vehículos inoperativos, 233 son motocicletas, 126, bicicletas, 120, camionetas y 41, autos. Foto: archivo GEC / referencial

Por otro lado, son 537 los vehículos designados para labores de patrullaje que se encuentran inoperativos y 250 unidades que pese a estar en buenas condiciones no se emplean.

En detalle, son 233 motocicletas, 126 bicicletas, 120 camionetas y 41 autos que no circulan para cumplir con las labores de vigilancia.

Los distritos con mayores volúmenes de vehículos inoperativos son San Juan de Lurigancho (50), Ate (42) y San Isidro (27).

Según la Contraloría, entre las principales causas se encuentra la falta de personal y combustible.

Más carencias para combatir la inseguridad ciudadana

Se identificaron también 126 situaciones adversas entre los 27 gobiernos locales de Lima Metropolitana y Callao, zonas que han sido declaradas en estado de emergencia ante el brote de la inseguridad ciudadana.