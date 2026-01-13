El Servicio de Parques de Lima (Serpar), organismo adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, informó que varias piscinas de clubes metropolitanos permanecerán cerradas temporalmente debido a trabajos de mantenimiento programado, con el fin de garantizar la seguridad y el buen estado de sus instalaciones.

Según el comunicado de Serpar, las piscinas recreativas y semiolímpicas estarán inhabilitadas desde el martes 13 hasta el viernes 16 de enero del 2026 en los siguientes clubes metropolitanos:

Club Metropolitano Sinchi Roca , ubicado en el distrito de Comas,

, ubicado en el distrito de Comas, Club Metropolitano Wiracocha , en San Juan de Lurigancho.

, en San Juan de Lurigancho. En tanto, en el Club Metropolitano Cahuide, en Ate, la medida alcanza únicamente a las piscinas recreativas.

Serpar precisó que estos trabajos forman parte de las labores de mantenimiento preventivo que se realizan de manera periódica para asegurar espacios adecuados y seguros para los usuarios, especialmente durante la temporada de verano, cuando aumenta la afluencia de público.

Asimismo, la entidad señaló que las clases que se suspendan durante los días de cierre serán recuperadas, de acuerdo con una programación que será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de cada club metropolitano.

La reapertura de las piscinas está prevista para el sábado 17 de enero de 2026, en sus horarios habituales. Serpar agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por las molestias que esta medida pudiera ocasionar.