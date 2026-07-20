La Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus (COTRAP APOIP) se pronunción en torno al ataque que sufrieron dos buses de transporte interprovincial este domingo 19 de julio en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

“Los ataques armados y las extorsiones contra empresas de transporte interprovincial demuestran que las organizaciones criminales actúan con impunidad y desafían abiertamente al Estado”, indicó dicho gremio en un comunicado, informó El Comercio.

Sostuvo que “no es aceptable que quienes garantizan la conectividad del país sean abandonados mientras la delincuencia gana terreno”.

La COTRAP APOIP exigió al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional (PNP) y al Ministerio Público acciones inmediatas y resultados concretos, además de investigación, inteligencia operativa, captura de los responsables y seguridad permanente en las principales vías del país.

Advertimos que, de continuar esta situación evaluaremos la suspensión del servicio de transporte interprovincial como medida extrema para proteger la vida de nuestros trabajadores y pasajeros”, enfatizó.

El transporte formal no puede seguir operando bajo amenaza. La seguridad de los peruanos no puede esperar. Exigimos al Estado actuar con firmeza, responsabilidad y urgencia”, anotó.

Extorsionadores atacan a balazos a bus. Fotos: César.grados@photo.gec

Ataques a buses

Uno de los vehículos atacados pertenece a la empresa Cruz del Sur y transitaba por la Panamericana Norte. Fue alcanzado por varios disparos a la altura del cementerio de Puente Piedra. Producto del ataque, el conductor de la unidad sufrió heridas y recibió atención tras el atentado.

Pocos kilómetros antes del primer ataque, otro ómnibus de la empresa Cruz del Norte, que cubría la ruta Lima–Chimbote, también fue blanco de disparos mientras circulaba por la misma vía. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas en este segundo ataque.