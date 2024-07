Aunque no hay un registro histórico, los expertos señalan que el famoso pisco sour pudo haberse originado hacia 1916 en el recordado bar Morris; sin embargo, otro coctel a base de pisco peruano se habría inventado mucho antes y que también logró escala internacional.

Se trata del cóctel ‘pisco punch a lo Charlie Newman’, una receta encontrada en el libro titulado ‘The world’s drinks and how to mix them standard authority’, de 1908. Un compendio que fue publicado en Estados Unidos y se distribuyó en París, Washington y Londres.

“Es una reinterpretación del whisky punch. Hay que recordar que la ciudad de California, en 1850, fue un territorio español y tras la fiebre del oro llegó mucha clase trabajadora al lugar, coexistiendo tanto el pisco como el whisky”, detalla el escritor e investigador Ítalo Sifuentes Alemán en su libro sobre investigación histórica ADN Perú.

En la década setenta del siglo XIX, el pisco punch tuvo su apogeo en San Francisco, California, lugar donde el bartender Duncan Nicol lo servía e hizo conocido en el famoso bar Bank Exchange. Su hermano Jhon hizo también un pisco punch jon, y así cada uno empieza a hacer su fórmula con su agregado.

La receta

En ese recetario internacional, elaborado por el bartender William T Boothby, figura la receta de este cóctel: En una copa muy grande coloque un trozo de hielo y un poco más de una medida de pisco peruano. Prepare también un buen caldo fuerte de limonada y viértalo sobre el hielo y el licor; revuelva bien y sirve con pajitas. Tome en cuenta que algunos cocteleros añaden un poco de Curazao, pero eso tiende a perjudicar el delicado aroma de este valioso brandy, aunque le da buen cuerpo a cualquier punch.

El libro se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro 2024 y presenta, además, informaciones novedosas referidas a productos bandera.

su hermano Jhon hace pisco punch jon el genérico pisco punch y cada uno empieza a hacer su fórmula con su agregado.

Foto: Ítalo Sifuentes. Portada del libro ADN Perú.

