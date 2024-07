De los nuevos lanzamientos que cada año tiene Editorial Planeta, el 50% corresponde a escritores peruanos. “Posiblemente los autores locales podrían representar entre el 25% y el 30% de las ventas”, comenta Philippe Vergnaud, director general de la editorial en el Perú, la cual tiene entre sus principales “apuestas” a Hugo Coya, Silvia Núñez del Arco, Alberto Vergara y Rosa María Cifuentes.

Buscalibre.pe, la plataforma online para comprar libros, cuenta con una red de más de 300 proveedores locales en el país. Luis Felipe Casas, su country manager, dice a G de Gestión que la mitad de su oferta es de autores peruanos, convirtiéndose además en una vitrina para que los escritores locales puedan llegar a otros mercados y nuevas audiencias.

Quizá La Independiente sea la plataforma que mide de forma más cercana la presencia de autores peruanos en el negocio editorial. Este año también tienen un stand en la Feria Internacional del Libro (FIL 2024) con más de 80 editoriales independientes de 10 regiones (aunque el 80% de los textos se imprimen en Lima). “Son empresas que están arriesgando con autores nuevos mientras apuestan por la biodiversidad de contenido”, señala Dolores.

La evolución de la calidad del contenido y la ilustración ha permitido que se ofrezcan dichos libros a precios competitivos que permitan la rentabilidad. “Hay un buen contenido de literatura juvenil e infantil en línea con la demanda nacional. Pero también hay otro tipo de libro que ha surgido, aunque un poco más lento, y es el de cuentos, cantos y poemarios en lenguas originarias, principalmente en quechua y awajún”, detalla Dolores.

¿Qué leen los peruanos?

Considerando que Perú es un país de emprendedores, ¿leen los peruano a grandes empresarios? Luis Felipe Casas, de BuscaLibre, comenta que en los focus group que realizan se han percatado de que el lector local es un emprendedor práctico. “No es que la gente no quiera interesarse por estos grandes empresarios como Elon Musk, pero buscan autores que tienen que ver con lo práctico, con principios básicos que a veces se pierden de vista. Libros como Fórmula para emprender de Daniel Bonifaz o Ventas salvajes de Sandro Menéndez son un boom por esas razones”, señala.

Los libros sobre tecnología o inteligencia artificial tampoco son el plato fuerte en las librerías, por la baja demanda. El nuevo fenómeno, en cambio, son los libros que lanzan los influencers. No obstante, según Casas, ese éxito tiene un periodo de vida muy corto. “Es una moda, se hace un muy buen marketing pero no dura más de 15 días o en el mejor de los casos un mes; a diferencia del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas que se vende solo y ya tiene casi 100 años desde su primera publicación”, anota.

En general, comenta Vergnaud, de Editorial Planeta, en Hispanoamérica la categoría que agrupa los títulos de no ficción y cuerpo-mente-salud es la más vendida, con el 24% de participación; seguida de la categoría infantil (18%), literatura para adultos y juvenil (17%), y el resto se reparte entre títulos de empresas, sociopolítica, humanidades, gastronomía y cómics. Aunque hay un pero, añade Casas. Los años preelectorales pueden cambiar un poco el orden de las categorías más vendidas. “Si pasa algo con el presidente o la historia del país y justo se publica un libro, entonces esa categoría puede pasar el tercer lugar en ventas”, indica.

Lectores jóvenes

Poco ha cambiado el público al que las editoriales tienen que seguir cautivando: en su mayoría mujeres y jóvenes hasta los 32 años, que pueden comprar entre cuatro y siete veces al año. BuscaLibre y Editorial Planeta coinciden en que no son pocos los peruanos que están dispuestos a pagar lo que cueste una tapa dura y una colección, los cuales —según el título— pueden pasar los S/ 120, lo que fomenta el valor del ticket. No obstante, no existe aún una métrica para identificar cuántos lectores nacionales se están convirtiendo en coleccionistas, aunque esa data sí existe en Colombia o España. Una tarea pendiente.

Planeta ha adelantado que espera que los precios de los libros se mantengan este año (pese a la inflación y el costo de producción), aunque no descarta que los nuevos artículos juveniles sean un poco más costosos en términos del promedio de títulos.

Dato: La Feria Internacional del Libro 2024 se realizará hasta el 6 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia, Jesús María.

