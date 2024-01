En Latinoamérica, acompañar los avances de la industria financiera permite llegar a dos conclusiones en materia de pagos digitales: la primera, la mayor reducción del efectivo no necesariamente se da en los países más desarrollados de la región. Por ejemplo, en México muchos comercios continúan aceptando solo pagos con efectivo, mientras que en Perú una cantidad creciente y masiva de comercios (grandes y pequeños) ya aceptan billeteras digitales y códigos QR.

Una segunda conclusión es que la reducción del efectivo no necesariamente conlleva a un incremento en el uso de los aplicativos de la banca móvil. En cambio, hay un auge y un uso creciente de billeteras digitales. ¿Por qué? La diferencia es que mientras un aplicativo de banca móvil requiere una cuenta en el banco, una billetera digital es un aplicativo que permite pagar con distintos instrumentos (tarjetas prepago, cuentas de dinero electrónico) y no necesariamente con cuentas bancarias y, además, pueden usarse herramientas masivas como los QR. Ello simplifica mucho su uso, especialmente en aquellas personas a las que se le dificulta o es renuente a abrir una cuenta bancaria.

En el Perú, la billetera digital más importante ahora es Yape, que opera como una billetera de dinero electrónico bancaria. Sin embargo, dado el amplio espacio para crecer, se espera que puedan desarrollarse otras billeteras igual de potentes en generar mayor inclusión financiera. Ya tenemos el marco legal e institucional habilitante como las reglas de la interoperabilidad (BCR) y la posibilidad de que las billeteras de dinero electrónico puedan formar parte del sistema de compensación, al mismo nivel de los bancos.

¿Qué más se podría hacer para seguir reduciendo el efectivo? Permitir más casos de uso y que a través de ellas se paguen todos los servicios posibles, tal cual lo hacemos con la banca. Por ejemplo, los salarios de más de 4 millones de trabajadores formales hoy en Perú solamente pueden pagarse a través de entidades financieras, sea a través de sus cuentas bancarias o a través de sus cuentas de dinero electrónico, pero no está permitido pagar sueldos a través de billeteras de dinero electrónico no bancarias. Técnicamente, no hay razones para restringirlo, mientras estén reguladas y se administren de manera segura y confiable.

El nuevo Gobierno de Milei en Argentina acaba de plantear al Congreso una “Ley Ómnibus” que incluye permitir el pago de sueldos a través de billeteras digitales no bancarias para promover mayor competencia e inclusión financiera. Quizá sea una buena oportunidad para discutir el tema en Perú y aprovechar la enorme oportunidad que tenemos para seguir avanzando en la inclusión financiera digital.