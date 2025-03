El jefe de la Sunat, Víctor Mejía, atribuyó el crecimiento de la recaudación tributaria, por noveno mes consecutivo en febrero, a dos factores principales: el dinamismo de la economía y las acciones de la entidad para detectar “zonas de incumplimiento y alta informalidad”. Agregó que también influyó la incorporación como contribuyentes de las plataformas de streaming y de juegos y apuestas online, aunque esos pagos son relativamente pequeños, se trata de recaudación que antes no existía, lo cual es positivo pues se está ampliando la base tributaria efectiva –empresas y personas con RUC que declaran y pagan impuestos–.

Con respecto al incumplimiento y la alta informalidad, la Sunat no proporcionó cifras que sustenten sus logros. Una nota de prensa de la entidad informa que las acciones de facilitación, fiscalización y recuperación de deudas que ha implementado permitieron detectar S/ 758 millones de incumplimiento tributario en febrero, pero no precisa si esas acciones se enfocaron en informales o formales, o en ambos. Lo que sí es claro es que las empresas suelen apelar a ese tipo de acciones y los procesos en el Tribunal Fiscal y luego, de ser el caso, en el Poder Judicial, duran una eternidad. Por tanto, incluir ese monto en los resultados de recaudación no sería lo adecuado porque es dinero que aún no ingresa al tesoro público.

A los trucos contables hay que agregar el efecto estadístico. Es que la base de comparación es el periodo recesivo que padeció la economía peruana el 2023 y sus secuelas, que se sintieron hasta inicios del 2024, por lo que las variaciones son positivas. En recesión, disminuyen las ventas y, por tanto, las utilidades, lo que se traduce en menores pagos de IGV, ISC e Impuesto a la Renta (IR), cuya recaudación representa cerca del 80% del total –los otros impuestos son, principalmente, municipales–. Así que refleje mejor el avance de la recaudación sería con el 2022. Por ejemplo, los ingresos por IR del 2024 sumaron S/ 65,731 millones, 4.7% más que el 2023, pero el 2022 fueron S/ 69,922 millones (en soles corrientes), según data del BCR.

De lo que no se habla, hace bastante tiempo, es de la fiscalización a profesionales independientes. Hace unos años, la Sunat cotejaba las declaraciones y pagos de impuestos de médicos, ingenieros, abogados y otros, con sus signos exteriores de riqueza. Tampoco hay noticias de que se estén aplicando acciones para detectar la escisión de empresas con el objetivo de que sus propietarios puedan seguir disfrutando de regímenes especiales. Los retos son enormes, pero hay que empezar.