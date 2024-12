¿Sabía usted, amable lector, que cerca de uno de cada dos dólares de oro que nuestro país exporta es oro ilegal? En efecto es así, porque en este 2024 las exportaciones de oro ilegal alcanzarían un máximo histórico de $ 6,840 millones, según estimaciones del IPE. Esto representa el 45% de todo el oro que el Perú exportará en este año. Según el mismo IPE el Perú contribuye con casi la mitad del oro ilegal exportado de los países de la región . Resulta relevante señalar que los mercados de destino que están ganando importancia son la India y Emiratos Árabes Unidos, que en los últimos diez años han desplazado de los tres primeros lugares a Estados Unidos y Suiza.

¿Por qué la minería ilegal está creciendo tanto?

En primer lugar, porque es una actividad rentable. Entre el 2002 y el 2024 el precio promedio del oro se ha multiplicado 34 veces, y sigue creciendo.

En segundo lugar, el Estado subsidia a la minería ilegal. El subsidio existe porque se exonera de los impuestos (impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo) a los combustibles, un insumo importante para la minería ilegal, en la Amazonía, que es donde el desarrollo de la minería ilegal es mayor, como es el caso de Madre de Dios. Por otro lado, el diseño de la regalía minera, permite que los comercializadores de oro, aunque sean formales, pero son acopiadores de oro ilegal, no paguen este aporte.

En tercer lugar, por la debilidad e ineficiencia del Estado. No existe una política pública ni una hoja de ruta para la formalización de los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE). Además, desde el año 2007 el Estado ha delegado a los gobiernos regionales la competencia de la formalización de los MAPE, pero no le ha brindado asistencia ni asignado recursos para ello. Según un dictamen de la Comisión de Energía y Minas esta falta de recursos ha sido agravada por la falta de interés de los propios gobiernos regionales. Así, los gobiernos regionales no han evaluado los estudios ambientales de los que sí desean formalizarse. Por otro lado, según el IPE, el presupuesto del programa “Reducción de la minería ilegal” se redujo en 37% en términos reales desde el año 2019.

En cuarto lugar, porque ante la inexistencia de una política pública y hoja de ruta para los MAPE y frente a la presión de grupos de interés, el Poder Ejecutivo y/o el Congreso se han limitado a prorrogar permanentemente el Registro Integral de Formalización Minera – Reinfo desde que dicho registro fue creado en el 2017 .

El Reinfo no ha cumplido con el objetivo de formalización para el que fue creado. Se estima que existen entre 300,000 y 500,000 mineros informales, de los cuales solo cerca de 90,000 se han inscrito en el Reinfo y menos de 20,000 (el 4% del total de mineros informales existentes) han cumplido con los requisitos iniciales de formalización. El Reinfo, pensado para los mineros artesanales pequeños, junto con la debilidad del Estado para combatir a los mineros ilegales, sirve de protección para las mafias de la minería ilegal.

¿Cuáles son las consecuencias de esta minería ilegal creciente?

La primera consecuencia grave de la minería ilegal es la contaminación . El mercurio es utilizado para amalgamar el oro y termina en los ríos y suelos, afectando los ecosistemas fluviales como los de Madre de Dios. Según Global Mercury Assessment (2018) United Nation Enviroment Program, en un informe citado por el IPE, la minería de oro artesanal, mayormente ilegal o informal, genera casi el 40% de las emisiones globales de mercurio.

La segunda consecuencia grave de la minería ilegal es la deforestación. En Madre de Dios se han perdido más de un millón de hectáreas de bosque amazónico debido a la minería ilegal desde el 2001.

La tercera consecuencia es el aumento del crimen. Según la opinión institucional del IPE remitida a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en Madre de Dios, en el año 2021, el 38.6% de la población de 15 años o más ha sido víctima de delito con arma de fuego , un crecimiento vertiginoso desde el 7.5% del 2015.La cuarta consecuencia es la evasión tributaria. Según estimaciones propias el monto evadido sería equivalente a alrededor de S/ 2,000 millones anuales, a precios actuales del oro, lo que equivale a todo el presupuesto anual del programa Juntos y Pensión 65.

¿Qué propuestas de solución existen?

Se necesita trabajar en cuatro aspectos:1) El diseño de una política pública, hoja de ruta y monitoreo de formalización de las MAPE, sustituyendo el Reinfo por instrumentos más eficaces; 2) Un programa integral de combate a la minería ilegal. Este combate debe comprender todo el circuito económico de la minería ilegal: el uso de insumos, herramientas y maquinarias, el control de las plantas procesadoras, la fiscalización de la trazabilidad del oro comprado a las comercializadoras y el control a través de las aduanas y circuitos del contrabando; 3) El retiro de los subsidios estatales, evaluando un nuevo tratamiento para las exoneraciones a la venta de combustibles en la Amazonía y un rediseño de la regalía minera en casos de comercializadoras de oro; y 4) Programas de desarrollo económico alternativo en las principales zonas de producción.