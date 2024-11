1.″De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro” es el eslogan de la CADE 2024 que concluye hoy en la ciudad de Arequipa. Cientos de empresarios, representantes de la sociedad civil y de instituciones gubernamentales se reunieron para escuchar y debatir propuestas frente al estancamiento económico, la degradación institucional y el debilitamiento del Estado que están socavando la prosperidad en nuestro país. Reflexión oportuna.

2. A fin de poner el debate económico de la CADE en perspectiva, realizamos una encuesta a más de 25 exministros y exviceministros del Ministerio de Economía y Finanzas para recoger sus opiniones sobre los principales temas económicos y de gestión pública del Perú. Sin duda, la opinión de aquellos que han marcado el rumbo económico de nuestro país en los últimos 25 años puede dar algunas luces sobre los retos que enfrentamos. Las preguntas de la encuesta –varias de ellas gentilmente sugeridas por Diego Macera– se centraron en el crecimiento económico, la inversión y la institucionalidad.

3. Las proyecciones de crecimiento de nuestros economistas son bastante moderadas: seis de cada 10 esperan un crecimiento anual promedio de 2%-3% para el siguiente lustro ; solo una persona espera que sea entre 4% y 5% al año y nadie consideró que este superaría el 5%. A pesar de lo anterior, existe un amplio consenso en el potencial muy alto de la minería para impulsar el crecimiento económico (90% de los encuestados lo consideran así) y, también, en lo poco relevante que resultan las empresas públicas para dinamizar nuestra economía (el 87% consideró que estas tienen un muy bajo potencial). Otros sectores con “potencial muy alto” son infraestructura/construcción, y agricultura/agroexportación (73% y 63%, respectivamente).

4. Por otro lado, los principales obstáculos que frenan el crecimiento del país son la inestabilidad política (77%), un sistema judicial ineficiente (67%) y la baja productividad (63%) e inseguridad (63%). La mitad consideró que el exceso de burocracia y regulación es un obstáculo relevante mientras que el 47% identificó a la corrupción como un obstáculo importante. Según estos economistas, los principales factores que frenan a la inversión privada son la inestabilidad política (83%), las trabas burocráticas (77%), la inestabilidad de las reglas de juego (73%) y el déficit de infraestructura (67%). Respecto a las instituciones, el 73% de nuestros economistas señaló que el Congreso es una de las instituciones que más socava el desarrollo del país, mientras que el 60% de ellos incluyó al Ministerio Público y al Poder Judicial en esta categoría.

5. Nuestros economistas coinciden en que la desaceleración y estancamiento de la economía se explican por factores políticos e institucionales, mas no por un agotamiento del modelo económico. El costo que nos impone una burocracia estatal que ha tendido a sobrerregular y un Estado que no cumple con proveer los servicios públicos que le corresponde es muy elevado. “De la degradación a la reconstrucción” no puede quedar solo como un lema; debe convertirse en un llamado a la acción para reformar nuestras instituciones y mejorar la gestión del Estado de manera de viabilizar un crecimiento más alto y sostenido que traiga prosperidad a todos los peruanos.