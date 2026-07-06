Los mejores CEOs mantienen una disciplina permanente de aprendizaje. Foto: Freepik.
Los mejores CEOs mantienen una disciplina permanente de aprendizaje. Foto: Freepik.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alonso Razetto
Alonso Razetto

Durante mucho tiempo idealizamos al CEO como el estratega que llega con todas las respuestas, toma decisiones rápidas y transforma una organización gracias a la fuerza de su visión. La realidad es distinta. Los mejores líderes no destacan por hablar primero, sino por escuchar mejor.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.