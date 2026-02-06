De los 27’325,432 electores que podrán votar en las elecciones generales, según el padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 2’518,576 serán nuevos votantes (9.2% del total), entre jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad después de las elecciones generales del 2021 y quienes cumplan 18 años hasta el 12 de abril, día en que los peruanos elegiremos presidente y vicepresidentes (con la casi certeza de que habrá segunda vuelta), además de senadores, congresistas y parlamentarios andinos.

Se trata de un apetecible bolsón electoral, pero que será difícil de conquistar. Por ejemplo, según una encuesta de Datum publicada en enero, el 75% de personas entre 18 y 24 años dijo que aún no estaba pensando por quién votar en las elecciones presidenciales. Es el grupo etario con más alto porcentaje de desinterés, lo que también influiría en la manera en que votará: el 35% señaló que marcaría la misma agrupación política para presidente, senadores y diputados, superando en 10 puntos porcentuales o más al resto de grupos etarios.

Los candidatos parecen estar bastante desorientados respecto de qué promesas tienen que hacer a los nuevos electores, y cómo comunicarlas. Si bien el 66% de jóvenes entre 18 y 24 años de edad indicó en junio a la misma encuestadora que el medio más importante para informarse sobre las elecciones, candidatos y políticos son las redes sociales, no bastará con inundarlas de imágenes, videos y memes. Es que la apatía juvenil es consecuencia de la desconfianza que sienten por los políticos y por sus ofrecimientos, que olvidan apenas llegan al poder.

Además, los jóvenes presentan actitudes hacia asuntos sociales que difieren de las que tienen los políticos que ellos consideran tradicionales. Un informe de Ipsos realizado por encargo de la ONG Más Igualdad, publicado la semana pasada, revela que el 79% de personas entre 18 y 25 años de edad considera poco o nada probable que apoye a algún candidato que haga campaña usando discursos de odio o que promueva la discriminación de las personas LGBTIQ+; es el porcentaje más alto entre los grupos etarios considerados en la encuesta.

los jóvenes presentan actitudes hacia asuntos sociales que difieren de las que tienen los políticos que ellos consideran tradicionales. Foto: GEC

Todo lo relacionado con la comunidad LGBTIQ es tabú para los políticos peruanos –salvo en junio, para unos pocos– pero quizás surja algún valiente en la presente campaña electoral que se anime a tocar el tema, a fin de atraer a un altísimo porcentaje de nuevos electores. Los jóvenes, en su gran mayoría, son respetuosos de la diversidad y merecen ser representados por políticos que compartan esa actitud.