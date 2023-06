Pensiones. A nivel del Congreso la tan esperada reforma al sistema de pensiones avanza a paso lento. La votación del predictamen que tiene listo la Comisión de Economía se postergó hasta la próxima semana a pesar de los acuerdos aparentemente conseguidos (Gestión 25.05.2023)

Sin embargo, un extraño comportamiento salido de la Comisión de Trabajo deje prever que será difícil conseguir que un único proyecto consensuado llegue al pleno para su votación. Hace unos días, la presidenta de dicha comisión, Sigrid Bazán, utilizó figuras legales que el procedimiento parlamentario permite para evitar que su proyecto de reforma del sistema de pensiones pase al archivo como había sido la decisión de la mayoría en la Comisión de Trabajo.

Su propuesta plantea la creación de un Sistema único de pensiones controlado por el Estado y a pesar de ser rechazada por la mayoría, Bazán la presentó como un dictamen en minoría y logró que se aprobara sin debate alguno.

Más allá de que existan vacíos legales que le permitieran a la congresista Bazán lograr esta aprobación, lo sucedido muestra hasta qué punto puede llegar una persona que, sin interesarle la opinión de la mayoría de los miembros de su comisión, solo busca imponer su punto de vista.

Buscar que los peruanos puedan contar con una pensión —aunque sea mínima— cuando estén en edad de jubilarse y que ésta no dependa del erario nacional debería ser la premisa más importante, sumada a la necesidad de no dejar en manos del Estado —que ha demostrado ser incompetente en su labor empresarial— la administración de los fondos. En este caso no solo hay que mirar la experiencia interna, lo sucedido en Argentina con la nacionalización de los fondos de pensiones cuando Néstor Kirchner era presidente (2008) deja en claro lo peligroso que puede ser para la predictibilidad del futuro de los peruanos que el Estado maneje ese dinero.

La discusión en este caso debe ser técnica, y para Bazán y otro grupo de congresistas valen más las posturas ideológicas que la legitima preocupación por conseguir una adecuada jubilación para los peruanos. Este tema cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el bono demográfico del que goza ahora el Perú no va a durar, muchos años más.

Le tocará a la Comisión de Economía hacer valer su condición de Comisión Principal y defender su propuesta.

