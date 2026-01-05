Lo único claro para el futuro inmediato de Venezuela es que Estados Unidos se hará cargo de su petróleo. Todo lo demás es un entrevero. Por ejemplo, el sábado, Donald Trump dijo que Estados Unidos “administrará” Venezuela. Ayer, el secretario de Estado, Marco Rubio, matizó lo anunciado por su jefe y subrayó que, más bien, se ejercerá presión sobre el Gobierno de Venezuela para que haga cambios en su política gubernamental, en especial, permitir la participación de inversión estadounidense en el sector petrolero. Horas más tarde, en entrevista con la revista The Atlantic, Trump advirtió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que si no hace lo correcto, probablemente pague un precio más alto que Maduro.

Ella fue designada por el Tribunal Supremo de Venezuela, tras la captura en Caracas, la madrugada del sábado, de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su trasladado a Estados Unidos. Ayer, se conoció que un juzgado federal de Nueva York amplió la acusación contra Maduro, presentada en marzo del 2020, que agrega nuevos cargos e imputados, entre ellos Flores y uno de sus hijos. Los principales delitos del proceso son narcotráfico y narcoterrorismo –hoy lunes, la pareja comparecerá ante dicho juzgado federal–.

Esa fue la excusa para la captura de Maduro en un complejo militar, a la que no opuso resistencia. Fotos de Reuters muestran daños en zonas civiles. Según el Gobierno venezolano, hubo más de 40 muertos –incluido el equipo de seguridad de Maduro–. Esta operación es semejante a la que ejecutó en Panamá el Gobierno de George H.W. Bush en 1989, para capturar al dictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Pero en esa ocasión sí hubo una invasión.

Ni la violación sistemática de derechos humanos del régimen dictatorial de Maduro, ni la debacle económica, que ocasionaron el éxodo de ocho millones de venezolanos fueron los motivos de su captura. Hay que tener en cuenta que ningún Estado puede intervenir militarmente en otro, salvo autorización de la ONU, obligación que Rusia y Estados Unidos no suelen respetar. Entre los gobiernos que reaccionaron a favor de la intervención estuvo el de José Jerí.

El Perú es el segundo país con mayor número de venezolanos que, desde el 2014, escaparon del espanto que creó Maduro (el primero es Colombia). Se estima que viven acá 1.66 millones. Pero que quienes los culpan de todos nuestros males no celebren, porque no habrá regreso en masa. Muchos venezolanos ya han echado raíces. Aparte que la economía peruana ofrece más oportunidades, tanto formales como informales.