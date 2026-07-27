Mañana se inicia el Gobierno de Keiko Fujimori y la consigna que tendría que aplicar es “el tiempo apremia”. En primer lugar, habrá que tomar acciones inmediatas para mitigar los efectos de el Fenómeno de El Niño (FEN), pues el costero ya está causando estragos en el sector pesca e industrias conexas, mientras que el global acecha –se prevé su presencia para fines de año–. En cuanto a la inseguridad, lo anunciado hasta ahora por Fujimori han sido medidas populistas como construir más cárceles y privar a los reclusos de carne, y que el ejemplo a seguir será El Salvador, país gobernado por un autócrata. Para colmo, Donald Trump aplicó la semana pasada aranceles a sus importaciones desde más de 60 países, incluido el Perú (tasa de 12.5%). Como si no tuviésemos suficientes dificultades.

Quizás en su discurso inaugural, Fujimori ahonde en estos temas, y en otros más que preocupan a los peruanos, como lucha contra la corrupción, mejora en la salud y educación públicas, reducción de la pobreza, etc., según encuesta de Ipsos para Perú21. Son muchos problemas, porque en los últimos cinco años, ni los cuatro gobiernos ni el Congreso avanzaron en resolverlos. Al contrario, se esforzaron por ahondarlos. No estamos sugiriendo que el discurso de mañana emule las soporíferas peroratas de más de cuatro horas de Dina Boluarte, sino que se enfoque en la sustancia, con medidas concretas, y que evite la mención indiscriminada de cifras millonarias.

El Gabinete ministerial podrá ahondar en las medidas y sus presupuestos, pues cada gasto debe sustentarse con su debida fuente de ingresos. Podrá hacerlo cuando se presente ante el Congreso para obtener el voto de confianza. Por cierto, ayer se definieron las mesas directivas de ambas cámaras. En vista que no cuenta con mayoría simple, Fuerza Popular (FP) se alió con Renovación Popular (RP), mientras que los otros partidos conformaron la oposición. La elección para la mesa directiva del Senado se anunciaba reñida (cada grupo contaba con 30 votos), pero la lista encabezada por Miguel Torres (FP) ganó con celeridad porque hubo un misterioso voto viciado de la oposición. Le acompañan senadores de FP y RP.

Para la mesa directiva de diputados, sí se preveía un triunfo de la oposición, pues cuenta con 74 escaños frente a 56 del oficialismo. Y así fue, pues ganó la lista encabezada por Óscar Reto (partido del Buen Gobierno), acompañado de diputados de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación. Habrá que ver si estos resultados se traducirán en búsqueda de consensos o en obstrucción.