La presidenta Keiko Fujimori se encuentra en El Salvador, de visita oficial. Su agenda, según nota de prensa de su despacho, incluye una reunión con su homólogo, Nayib Bukele, “con quien abordará temas de interés común para ambos países, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional”. También se fortalecerán relaciones bilaterales en sectores como justicia, salud, educación y turismo.

Fujimori inició su gira visitando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), megacárcel inaugurada el 2023, donde están recluidos sentenciados y acusados de pertenecer a pandillas delincuenciales. El Gobierno salvadoreño no brinda información del número de prisioneros, aunque se sabe que los internos no reciben educación, recreación, visitas ni llamadas telefónicas. Su capacidad es de 40,000 reclusos –la mayor de América Latina– y Bukele ha anunciado que proyecta duplicarla. El Gobierno también ha indicado que ningún preso en Cecot saldrá en libertad.

Bukele es muy popular en la región por haber aplicado “mano dura” y reducir drásticamente la delincuencia en su país. Sin embargo, lo logró con escaso apego a los derechos humanos, con detenciones masivas de inocentes y encarcelamientos sin sentencia judicial. Este mes, Bukele anunció que dejará en libertad condicional a “colaboradores de las pandillas”, aproximadamente un 50% de los 93,200 detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde marzo del 2022. Bukele estaría reconociendo que su “margen de error” (así llama a los detenidos injustamente) es mucho mayor del que buscaba hacer creer.

En materia de justicia, la delegación peruana podría enterarse que, el 2021, la Asamblea Legislativa –el Congreso salvadoreño– destituyó al Fiscal General y a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, para reemplazarlos con gente afín al régimen. Y en julio del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la reelección presidencial indefinida, amplió el periodo de Gobierno de cinco a seis años, y eliminó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

En educación, El Salvador salió mucho peor parado que Perú en el último informe PISA: es antepenúltimo entre los países hispanohablantes. En salud, se desconoce qué experiencias se pueden compartir, aunque el titular del Minsa, Luis Dyer, forma parte de la comitiva. Hay que recordar que otra medida drástica de Bukele terminó en fracaso: el 2021, adoptó el bitcóin como moneda de curso legal. Pero en febrero del 2025, dejó de serlo, como parte de un acuerdo por US$ 1,400 millones con el FMI.