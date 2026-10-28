El titular del MEF, Elmer Cuba, ha señalado que apoyaría una extensión “por un tiempo adicional” del pago del IGV reducido que, desde el 2022, gozan restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos; bajo ciertos parámetros, como ser micro y pequeñas empresas (mypes). Fue gracias a la Ley 31556, una de las tantas aprobadas al caballazo por el anterior Congreso. Hasta el año pasado, la tasa aplicable de este beneficio tributario fue 10% sobre las ventas: 8% correspondía al IGV y 2% al Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Este año, se elevó 0.5%, debido al incremento gradual del IPM –y reducción gradual del IGV– que también dispuso el anterior Congreso.
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Para el 2027, según la normativa vigente, la tasa total que pagarán los beneficiarios se elevará a 15%, y a 18% el 2028, que es la que paga el resto de actividades. Sin embargo, el actual Congreso parece haber heredado la irresponsable dadivosidad de los dos previos. El ministro Cuba se refirió a un nuevo proyecto de ley que propone volver permanente la rebaja a 8% del IGV para las mencionadas mypes. Los promotores de la propuesta que se convirtió en la Ley 31556 eran miembros de la bancada de Fuerza Popular, y quienes buscan convertir en permanente una medida que era temporal (terminaría el 2028), también lo son.
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La gran diferencia es que ahora, Fuerza Popular es el partido de Gobierno, y su nuevo proyecto de ley va en contra de la política fiscal, cuyo diseño y manejo corresponde al MEF. Lo curioso es que la tasa reducida no ha surtido efecto en un aspecto que esperaría el sentido común (y la teoría económica): una rebaja de impuestos suele generar una disminución de precios. Según cifras del INEI, la inflación a nivel nacional del 2025 fue 1.3%, pero los precios de la división de consumo “restaurantes y hoteles” se elevaron, en promedio, 2.7%. Es decir, más del doble. Asimismo, existiría un aprovechamiento poco santo de la ley, y la Sunat ha tomado nota.
En agosto, la autoridad tributaria nacional comenzó a enviar esquelas informativas (léase “advertencias”) y revisar data. En resumen, indicó que quedan excluidos y pierden el derecho a la tasa reducida los contribuyentes que presenten vinculación económica. Lo que se busca es evitar que se beneficien grupos económicos, estructuras de control compartido o existencia de socios o accionistas en común. La escisión de empresas es una estratagema para continuar perteneciendo a regímenes especiales para mypes. Y si se trata de pagar menos impuestos, el incentivo para burlar la ley es mayor.