El titular del MEF, Elmer Cuba, ha señalado que apoyaría una extensión “por un tiempo adicional” del pago del IGV reducido que, desde el 2022, gozan restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos; bajo ciertos parámetros, como ser micro y pequeñas empresas (mypes). Fue gracias a la Ley 31556, una de las tantas aprobadas al caballazo por el anterior Congreso. Hasta el año pasado, la tasa aplicable de este beneficio tributario fue 10% sobre las ventas: 8% correspondía al IGV y 2% al Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Este año, se elevó 0.5%, debido al incremento gradual del IPM –y reducción gradual del IGV– que también dispuso el anterior Congreso.

Para el 2027, según la normativa vigente, la tasa total que pagarán los beneficiarios se elevará a 15%, y a 18% el 2028, que es la que paga el resto de actividades. Sin embargo, el actual Congreso parece haber heredado la irresponsable dadivosidad de los dos previos. El ministro Cuba se refirió a un nuevo proyecto de ley que propone volver permanente la rebaja a 8% del IGV para las mencionadas mypes. Los promotores de la propuesta que se convirtió en la Ley 31556 eran miembros de la bancada de Fuerza Popular, y quienes buscan convertir en permanente una medida que era temporal (terminaría el 2028), también lo son.

La gran diferencia es que ahora, Fuerza Popular es el partido de Gobierno, y su nuevo proyecto de ley va en contra de la política fiscal, cuyo diseño y manejo corresponde al MEF. Lo curioso es que la tasa reducida no ha surtido efecto en un aspecto que esperaría el sentido común (y la teoría económica): una rebaja de impuestos suele generar una disminución de precios. Según cifras del INEI, la inflación a nivel nacional del 2025 fue 1.3%, pero los precios de la división de consumo “restaurantes y hoteles” se elevaron, en promedio, 2.7%. Es decir, más del doble. Asimismo, existiría un aprovechamiento poco santo de la ley, y la Sunat ha tomado nota.

En agosto, la autoridad tributaria nacional comenzó a enviar esquelas informativas (léase “advertencias”) y revisar data. En resumen, indicó que quedan excluidos y pierden el derecho a la tasa reducida los contribuyentes que presenten vinculación económica. Lo que se busca es evitar que se beneficien grupos económicos, estructuras de control compartido o existencia de socios o accionistas en común. La escisión de empresas es una estratagema para continuar perteneciendo a regímenes especiales para mypes. Y si se trata de pagar menos impuestos, el incentivo para burlar la ley es mayor.