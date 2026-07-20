El presidente del BCR, Julio Velarde, tiene la buena costumbre de hablar claro en sus intervenciones públicas. Las usuales son sus declaraciones en las presentaciones trimestrales del Reporte de Inflación (RI), un compendio de diagnósticos y proyecciones económicas debidamente sustentados, muy útil para analistas, bancos y periodistas especializados. Pero Velarde también habla claro en terreno hostil –es decir, el Congreso– y en ceremonias protocolares como condecoraciones, a las que está bastante habituado.

Sucedió el jueves pasado, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que otorgó a Velarde la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, como parte de la conmemoración por los 205 años de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima. También asistió la presidenta electa, Keiko Fujimori. Lo que parecía una “photo-op” –oportunidad de tomarse fotos con famosos–, convocada por el alcalde Renzo Reggiardo, resultó en una oportunidad para que el presidente del BCR alerte de que el Fenómeno de El Niño (FEN) ya está afectando sectores como pesca, manufactura vinculada a la pesca y agricultura, y que existe el riesgo de que empeore en los próximos meses.

Credicorp Asset Capital Management estima que el costo que generará el FEN a la economía peruana, este y el próximo año, sumará S/ 16,000 millones, equivalente a más del 1% del PBI nacional, y que los departamentos más vulnerables son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que concentran alrededor del 11% del PBI. Lo paradójico es que el Gobierno de José Balcázar no actuó a tiempo para reforzar las labores de prevención. A inicios de este mes, un comunicado de la presidencia de la República informó que se han asignado S/ 4,200 millones para “reducción y preparación” ante el riesgo de desastres causados por el FEN.

Sin embargo, según información del MEF al 30 de junio, recopilada por el Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal (ASISP) del Congreso, el presupuesto institucional modificado (PIM) del programa presupuestal 0068, encargado de administrar el gasto en reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, es S/ 3,066 millones – bastante menor que el monto anunciado por el Gobierno– de los que se ejecutó el 40.9% al cierre del primer semestre. Hay que precisar que el programa 0068, adscrito a la PCM, engloba al Gobierno nacional y a todos los gobiernos regionales y municipales. En ninguno de los cuatro departamentos vulnerables el gasto superó al promedio nacional (en Tumbes, apenas fue 13.4%).