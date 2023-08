“Tus actos hablan tan fuerte que no dejan escuchar lo que estás diciendo”, frase que se le atribuye a Ralph Waldo Emerson, escritor y filósofo estadounidense, pero que con certeza podríamos suscribir también. Recuerdo con absoluta nitidez una anécdota de mi infancia. Jugaba en casa de una tía y al encontrar un chocolate, me lo comí. Minutos después la tía preguntó: “¿Quién se comió el chocolate?”. Respondí apresurada que no lo había visto, ignorando la envoltura que asomaba por el bolsillo de mi pantalón. Recuerdo su llamada de atención, su tono ante mi mentira y la tremenda enseñanza sobre el valor de decir la verdad. Avergonzada creí haber aprendido la lección para siempre. Al instante, llamaron a la puerta y mi tía tranquilamente ordenó a su hijo: “Di que no estoy”.

Como líderes en nuestras organizaciones, tenemos la responsabilidad de construir credibilidad y confianza cada mañana al llegar a la empresa, al entrar a una reunión con el sindicato o al almorzar en el comedor con los demás trabajadores. ¿Saludo, miro a los ojos, sonrío, con quién me siento? Cada día la cultura en la organización se nutre, se alimenta y fortalece de esas pequeñas acciones que los demás ven, copian y sostienen. En una entrevista para realizar un diagnóstico de cultura pregunté: “¿Cómo es la cultura en esta organización?”. Como respuesta recibí otra pregunta: “¿La cultura real o la de los valores que se predican en la web?”. Esta doble dimensión me devolvió aquella anécdota de la infancia. En estos tiempos de alta incertidumbre y complejidad, las organizaciones necesitan una cultura que sostenga el desequilibrio y la tensión. Como diría Juan Carlos Eichholz en su libro “Capacidad adaptativa”, en este contexto se necesitan altos niveles de confianza. “Si no hay confianza, las personas recurren a un intenso individualismo que limita la colaboración, la creatividad, el aprendizaje y la responsabilidad, valores culturales esenciales que incrementan la capacidad adaptativa de una organización o sociedad”. Al hablar de cambio cultural, nos referimos a un cambio en las personas cuyos actos impactan en los otros y van moldeando, modificando o perpetuando esa cultura. Los valores declarados, los principios rectores, la filosofía empresarial desaparecen cuando en el trajinar diario los hábitos instalados evidencian todo lo contrario. ¿Cómo estamos enfrentando esa coherencia entre lo que hemos declarado y publicado y lo que hacemos día a día en nuestras organizaciones? Si hoy le preguntara a sus trabajadores “¿cómo es la cultura en esta organización?”, ¿qué le responderían? Datos Refuerce las relaciones en la organización. Forje relaciones fuertes escuchando a las personas para entender sus intereses y lealtad. Logre algunas victorias rápidas. Le ayudará a adquirir credibilidad ante los subordinados, colegas y jefes. Recuerde y viva el propósito de la organización. Le permitirá conectarse con los demás a un nivel emocional y sensibilizar un espíritu de cuerpo y un sentido de pertenencia. Lectura. “Capacidad adaptativa: Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y desarrollarse en un mundo cambiante”. Juan Carlos Eihholz, 2015.