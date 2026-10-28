Las empresas pueden adaptar sus esquemas de incentivos y beneficios a las necesidades del negocio, siempre que establezcan condiciones objetivas, reglas transparentes y períodos de vigencia claramente definidos.

La remuneración ocupa un lugar central en el contrato de trabajo. No solo constituye la contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo, sino que es uno de los elementos esenciales que justifican la existencia misma de la relación laboral. Por ello, nuestro ordenamiento le otorga una protección especial y establece, como regla general, que el empleador no puede reducirla unilateralmente.

Con el paso del tiempo, beneficios concebidos como temporales o condicionados terminan percibiéndose como permanentes y generan expectativas que posteriormente derivan en litigios. (Foto: Istock)

Sin embargo, de esta premisa suele extraerse una conclusión equivocada: que cualquier disminución en los ingresos percibidos por un trabajador es necesariamente una reducción salarial prohibida. Una reciente sentencia de la Corte Suprema demuestra que la realidad es más compleja y que resulta indispensable diferenciar entre la remuneración consolidada y aquellos conceptos cuyo pago depende del cumplimiento de determinadas condiciones.

La Casación Laboral N° 11833-2025 Lima analizó el caso de un trabajador de una entidad financiera que, como consecuencia de las limitaciones derivadas de un accidente de trabajo, celebró con su empleador un convenio temporal de modificación de condiciones laborales. Como parte de dicho acuerdo, el trabajador percibía una remuneración sujeta al cumplimiento de una condición específica: la presentación periódica de informes médicos que acreditaran la continuidad de la situación que justificaba el beneficio. Cuando el trabajador dejó de presentar dicha documentación, la empresa dejó de efectuar ese pago y fue demandada por presunta reducción remunerativa y actos de hostilidad.

La Corte Suprema rechazó el pedido del trabajador. Para ello explicó que, tratándose de remuneraciones sujetas a condición, cuando desaparece el hecho que justifica el pago o cuando el trabajador incumple la condición expresamente prevista para acceder al beneficio, es lícito no pagarlo.

La sentencia recuerda que no todos los conceptos remunerativos tienen la misma naturaleza. Algunos son fijos y permanentes; otros, en cambio, se encuentran vinculados al cumplimiento de objetivos, resultados, circunstancias específicas o condiciones cuya subsistencia justifica su otorgamiento.

Esta distinción resulta especialmente relevante cuando las empresas utilizan mecanismos de compensación variable para alinear incentivos, reconocer desempeños específicos o atender situaciones particulares. Bonos por productividad, incentivos comerciales, asignaciones vinculadas al ejercicio de determinadas funciones o compensaciones asociadas a proyectos concretos son ejemplos de conceptos que pueden responder a lógicas distintas de la remuneración fija tradicional.

Naturalmente, que exista una condición no basta por sí sola para eliminar el riesgo laboral. La experiencia demuestra que muchas controversias se originan porque las reglas que sustentan determinados pagos son ambiguas, imprecisas o no han sido comunicadas adecuadamente a los trabajadores. Con el paso del tiempo, beneficios concebidos como temporales o condicionados terminan percibiéndose como permanentes y generan expectativas que posteriormente derivan en litigios.

Por ello, se debe definir con claridad las condiciones que gatillan el pago de este tipo de beneficios y dejar constancia de su comunicación oportuna al trabajador. Cuanto más clara sea la regla, menor será el espacio para futuras controversias.

Los esquemas de remuneración variable merecen una mención especial. En este ámbito, las empresas pueden contar con espacios legítimos de flexibilidad que muchas veces no aprovechan adecuadamente. Es perfectamente posible establecer que las métricas, ponderaciones o fórmulas de cálculo de un plan de incentivos tengan vigencia únicamente durante un ejercicio anual o cualquier otro período previamente definido. Ello permite que, al iniciar un nuevo ciclo, puedan revisarse y ajustarse los criterios de determinación de los incentivos sin que las reglas anteriores se conviertan en derechos inmodificables para el futuro.

Por supuesto, esta facultad no autoriza modificaciones retroactivas ni alteraciones de objetivos ya devengados. La flexibilidad empresarial opera hacia adelante y debe ejercerse dentro de los límites de la buena fe y de las reglas previamente comunicadas a los trabajadores.

Mónica Pizarro Díaz es socia de Echecopar