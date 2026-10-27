El Pleno del Congreso de la República se reunirá este miércoles 28 con el fin de debatir el dictamen del Proyecto de Ley nro. 5, que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de acciones frente al fenómeno El Niño 2026-2027, impulso de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, salud, educación y otros servicios y obligaciones esenciales.

Ese fue uno de los acuerdos adoptados por la Junta de Portavoces Conjunta del Congreso de la República, que sesionó con la conducción del presidente Miguel Ángel Torres Morales.

El referido dictamen, aprobado el 21 de octubre pasado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, establece la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2026 de más de S/ 8,228 millones de soles, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales.

Para el debate de este tema, la Junta de Portavoces Conjunta estableció un tiempo de 1 hora y 30 minutos tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista (Fuerza Popular), tendrá 10 minutos para sustentar el dictamen.

Para el debate de este tema, la Junta de Portavoces Conjunta estableció un tiempo de 1 hora y 30 minutos tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. (Foto: GEC)

CUENTA GENERAL DEL 2025

Otro tema que será analizado este miércoles 28 es el dictamen del Proyecto de Ley nro.1 que propone aprobar la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 y dictar otras medidas.

“La cuenta general es el instrumento de gestión pública que consolida los resultados financieros y presupuestarios en todo el sector público de cada año”, dijo en su oportunidad, el senador José Arista Arbildo (Fuerza Popular), presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto.

El dictamen respectivo será sustentado por un tiempo de 10 minutos, y los voceros del Senado y de la Cámara de Diputados tendrán cinco minutos para fijar posición sobre el tema.