Anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño (FEN) supone prepararse para más que las lluvias o las sequías: también implica reducir los riesgos con vista a las actividades productivas.

Por ello, con 32 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra, la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, que preside José Arista Arbildo (Fuerza Popular), aprobó el dictamen recaído en la Proposición de Ley 000005-2026-2031-CR, que autoriza la aprobación de créditos suplementarios destinados de manera prioritaria al financiamiento de acciones de prevención y mitigación frente al fenómeno El Niño 2026-2027.

Las 4 urgencias del Perú

La sesión, desarrollada en el Hemiciclo del Palacio Legislativo, contó con la participación especial de Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien se mostró de acuerdo con la propuesta de incorporar S/ 8,228 millones al presupuesto del año 2026. Esto significa un incremento equivalente al 3.19% del disponible.

“El crédito atiende cuatro grupos de necesidades: en primer lugar, para obligaciones ineludibles, un total de S/ 1,596.7 millones destinados a las pensiones de la Caja de Pensiones Militar y Policial y los compromisos con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Debo mencionar que la Caja de Pensiones Militar Policial ha debido ser abastecida con anterioridad en un anterior crédito, lamentablemente no se hizo y nos corresponde en este caso abonar estos recursos”, señaló el congresista Arista.

Al cierre de la sesión, Cuba aclaró ante los medios que el crédito suplementario no es “solo por El Niño”: “Lo hubiéramos dado de todas manera, así no hubiera habido FEN era necesario, hay gastos estructurales, como las pensiones, así como gastos en salud, en educación” .

Adelantó que la porción enfocada en el evento climático sería de aproximadamente 25%.

En efecto, cabe destacar que los fondos aprobados mediante este crédito suplementario serán dirigidos a impulsar proyectos clave de infraestructura a nivel nacional, optimizar las estrategias de seguridad ciudadana y fortalecer la calidad y continuidad de los servicios esenciales de salud y educación.

Designarán más recursos ante la inseguridad. (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio).

¿Cómo fue el debate?

El diputado Henry Albañil (Partido Cívico Obras) consideró importante que se incorpore una disposición complementaria con la finalidad de facilitar el financiamiento de las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones que se encuentren a cargo de los gobiernos regionales y locales.

“Esta propuesta responde a un problema concreto: existen inversiones de reconstrucción que presentan avances importantes en su ejecución, pero que todavía requieren recursos para su culminación, liquidación o atención”, dijo.

A su turno, el diputado César Revilla (Fuerza Popular) defendió el dictamen y dijo que la compra de aviones sirve para combatir el narcotráfico, además de ser necesario para defender la soberanía nacional. También lamentó que se cuestione la emisión de bonos.