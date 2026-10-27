Franz Sattler, gerente general y accionista principal, indicó que la transformación ya se refleja en la composición del negocio: La Alcoholería concentra cerca del 70% de la operación, frente al 20% de Ferrethon y 10% de Superstore (minimarket).

En el primer semestre de 2026, la cadena de vinos y licores facturó casi S/4 millones y creció alrededor de 50%. Con este nuevo escenario, La Alcoholería prepara su siguiente etapa de expansión.

Una de las clave de crecimiento de la marca ha sido la suma de etiquetas de diferentes partes del mundo.

La Alcoholería: expansión de tiendas y franquicias

La Alcoholería cuenta actualmente con ocho tiendas: cinco en Lima y tres en provincias. Hasta el primer semestre, abrió locales en Tacna, Pachacamac y Huancayo, este último en agosto. Para el segundo semestre, la cadena prevé sumar unas 12 tiendas y cerrar 2026 con alrededor de 20 locales, con aperturas en Chaclacayo, Piura, Chimbote y nuevos puntos en Lima y Arequipa.

Opera tres formatos: el showroom de Pachacamac, tiendas puerta calle de unos 60 m² y locales de unos 40 m² dentro de restaurantes. Con esta expansión, La Alcoholería proyecta facturar entre S/8 millones y S/9 millones en 2026, cerca de 300% más que en 2025.

Nuevos formatos y mayor presencia en restaurantes

La Alcoholería maneja tres formatos: el master showroom de Pachacamac; las tiendas puerta calle de unos 60 m²; y locales de unos 40 m² dentro de restaurantes.

El formato dentro de restaurantes se ha convertido en una de las principales apuestas de La Alcoholería. La empresa ya atiende a más de 200 hoteles y restaurantes, entre ellos Marriott, Westin, Holiday Inn, Hampton, Osaka, Baco y Vaca y La Cabrera.

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Ampliación del portafolio y nuevos mercados de origen

Desde 2018, la empresa empezó a incorporar vinos de países con poca presencia en el mercado peruano, comenzando con Alemania y luego sumando Portugal, Francia, Italia, España, Bolivia, Estados Unidos, Grecia y Austria. Hoy importa de unos 40 países, entre ellos India, Turquía, China y Sudáfrica, y prevé incorporar productos de Eslovaquia, Georgia, Moldavia y Ucrania. “Ese portafolio exclusivo de vinos de todo el mundo ha sido el factor más importante para nuestro crecimiento”, afirma Sattler.

El portafolio actual reúne unas 1,200 etiquetas, de las cuales 80% corresponde a vinos y 20% a destilados. La empresa apunta a llegar a 3,000 etiquetas al cierre de 2026 y a 5,000 en 2027. Sattler señala que la variedad importada creció más de 100% y el volumen cerca de 200% frente al año anterior.

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Una de las ubicaciones estratégicas de La Alcoholería es la de Pachacamac.

Inversiones para seguir creciendo

Para sostener esta expansión, la compañía destinó cerca de US$2 millones este 2026, principalmente a la incorporación de nuevas bodegas y líneas de vinos y licores. La inversión acompaña el objetivo de ampliar la oferta y atender la demanda de sus nuevos canales, mientras que el crecimiento mediante franquicias permite sumar locales sin asumir directamente el costo de cada apertura.

Para 2027, la compañía prevé destinar otros US$2 millones a la expansión y duplicar nuevamente el negocio, con un crecimiento estimado de 100%. Las franquicias seguirán siendo una vía clave, pues permiten ampliar la red sin que la empresa asuma la inversión de cada nuevo local.

Ingreso de Ferrethon al rubro hotelero

Relax Hotel es la nueva línea de negocio que Sattler desarrolla en los pisos superiores de la sede de La Alcoholería en Pachacamac. La primera etapa abrirá este mes, con seis habitaciones y el proyecto llegará a 20 en 2027, con una inversión total de S/4 millones. Será un hotel temático de vinos, con habitaciones inspiradas en distintas regiones vitivinícolas.

El proyecto apunta al turismo local y extranjero, con un ticket promedio de S/350 por noche y una suite de 60 m² a S/900. La empresa busca validar el modelo en Pachacamac y, desde 2028, franquiciar la marca. “No tenemos planeado invertir en otra sede propia”, señaló Sattler.