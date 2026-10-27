La Alcoholería es uno de los negocios más fuertes del Grupo Ferrethon.
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Sandra Reyes
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El Grupo Ferrethon, empresa peruana que nació en el negocio ferretero reordenó su estructura y en 2016 sumó un market y en 2018 creó La Alcoholería para importar vinos y destilados, negocio que llevó al retail en 2023. Así, la cadena de vinos y licores prepara una nueva etapa de crecimiento, con más tiendas y franquicias, nuevos formatos, mayor portafolio y el lanzamiento de un hotel temático.

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