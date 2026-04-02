En cambio, el líder que crece entiende que los momentos difíciles van a llegar. Sabe que dentro del proceso siempre habrá crisis porque de eso se trata el liderazgo y el negocio. Si el líder no tiene crisis es porque no está haciendo nada importante. El confort tiene un costo. Por eso toma la adversidad, saca el aprendizaje, analiza, se rodea de buenos profesionales y prepara a su equipo. De esa oportunidad puede salir un negocio, un producto o una nueva agencia.

Las adversidades no llegan para paralizar, llegan para enseñar. Cuando la mentalidad del líder está dominada por el miedo y la escasez, la organización entra en un comportamiento de espera permanente. Se espera que pase el contexto político, que el panorama sea claro, que el mercado defina su rumbo. Pero en ese tiempo el entorno cambia día a día. La tecnología avanza, el mercado se mueve y la organización queda quieta.

El Perú es un país acostumbrado a diversas crisis. Ya las hemos vivido todas. Sin embargo, el problema aparece cuando el líder no aprende de esas experiencias. Si no aprendiste de lo que hemos vivido, no te has preparado y no tienes confianza en ti mismo, entonces las crisis se repiten una y otra vez. Y de quién depende cambiar ese ciclo: del líder.

El liderazgo en contextos adversos exige una decisión clara: aprender, analizar opciones, identificar la oportunidad y trasladar confianza al equipo. Las adversidades no son mala suerte ni una señal de fracaso. Son parte del proceso. Si un líder aspira a innovar, expandirse o desarrollar nuevos productos, debe entender que las adversidades serán permanentes.

Nada es perfecto. Nada va a salir siempre bien. Si el objetivo es la perfección, ese objetivo no existe. El liderazgo real implica avanzar aun cuando el entorno cambie todos los días.

Los líderes exitosos interpretan las crisis como una señal de cambio. Entienden que el entorno se mueve más rápido que la organización y que quedarse paralizado significa quedarse atrás. No ignoran la crisis ni la dramatizan. La analizan como un mensaje del mercado, de la tecnología o de la sociedad que indica que es momento de adaptarse.

En ese punto aparece un momento de inflexión. El líder puede ajustar el rumbo, innovar el modelo de negocio o reinventarse para crear más valor. Ninguna de estas decisiones ocurre sin aprendizaje. Los líderes exitosos saben que muchos negocios no funcionarán, pero también saben que cada intento deja una experiencia que fortalece el siguiente paso.

En entornos complejos, las primeras decisiones del líder combinan proteger el negocio, actuar con información y fortalecer al equipo. El equipo es la base de la estrategia. Si el equipo percibe miedo en el líder, pierde confianza y deja de proponer ideas. La confianza se transmite, igual que el temor.

Por eso el liderazgo exige empoderar al equipo, rodearse de los mejores profesionales y construir un espacio donde las ideas puedan desarrollarse incluso cuando existan errores. El error también es parte del proceso.

El éxito no es suerte. El éxito es trabajo, constancia, compromiso y disciplina. Mientras algunos esperan en una zona de confort a que llegue el momento oportuno, otros se están preparando para competir.

el liderazgo exige empoderar al equipo, rodearse de los mejores profesionales y construir un espacio donde las ideas puedan desarrollarse incluso cuando existan errores. Foto: Freepick

La adversidad, entonces, no es el problema. El verdadero problema es la mentalidad con la que el líder decide enfrentarla. Porque el liderazgo en entornos complejos exige claridad, confianza y una decisión permanente de avanzar. Siempre avanzar.

Yanneth Parra

Gerente Comercial de INANDES Grupo Financiero