Termina el año y, de pronto, recibes la noticia que nadie espera: formas parte del grupo de personas que dejarán la organización. Empieza enero y te encuentras en transición.

¿Y ahora qué? Aunque es natural atravesar un periodo de duelo —y es importante vivirlo— llega un momento en el que debemos volver a activar nuestra energía. Una transición laboral trae incertidumbre, estrés y preocupación, pero también abre un espacio valioso para replantearnos hacia dónde queremos ir.

Si tienes la fuerza emocional para hacerlo, es recomendable ponerte en acción cuanto antes. Reinsertarte rápidamente te permite mantener tu empleabilidad, recuperar ritmo profesional y acelerar la generación de ingresos. Incluso puede convertir tu liquidación en un ahorro o una inversión bien pensada. El duelo es necesario, pero prolongarlo demasiado solo retrasa tu nuevo comienzo.

Aquí algunas claves para iniciar con claridad:

1. Define tu objetivo. Todo proceso comienza preguntándote: ¿Qué quiero ahora para mi vida profesional? Tener un objetivo claro orienta cada decisión. Puede ser continuar en tu mismo campo, cambiar de sector, emprender o asumir un rol diferente. Esta reflexión requiere calma y sinceridad contigo mismo. Mirar tu trayectoria, reconocer tus fortalezas y decidir tu siguiente paso es un acto de valentía y enfoque.

2. Actualiza tu información. Ese CV guardado por años o ese LinkedIn sin movimiento necesitan atención. Actualizarlos no es un trámite: es un ejercicio profundo de autoconocimiento. Se trata de construir tu propuesta de valor y expresar con claridad qué aportas, para que los demás puedan reconocerte como un candidato atractivo.

3. Investiga el mercado y activa tu red. Una vez definido tu norte, viene la implementación: investigar sectores, identificar empresas objetivo, reconectarte con contactos clave y hacerte visible. El verano, lejos de ser un periodo “muerto”, es una excelente oportunidad para reactivar relaciones y ampliar tu red profesional.

El acompañamiento de una empresa de outplacement también puede ser un gran aliado en este proceso. Sentirte acompañado, saber que formas parte de una comunidad y que cuentas con un consultor, así como recibir información que te permita establecer un rumbo claro, un plan y una metodología que te guíe, marca una diferencia significativa en el proceso.

Finalmente, confía. A pesar del clima político o electoral, el Perú mantiene fundamentos sólidos: dinamismo económico, confianza empresarial y niveles relevantes de inversión. Con claridad, esfuerzo, motivación y el soporte adecuado, alcanzar tu nuevo objetivo profesional es completamente posible.