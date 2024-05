en los que has venido trabajando, a las responsabilidades o funciones que has venido desempeñando, o en una combinación de ambos. Cada situación que te plantees tendrá un alcance diferente.

Esta opción de cambio puede ser algo que has planeado y te has estado preparando para ello; o puede surgir inesperadamente, en algún momento de tu carrera, debido a cambios en tu entorno laboral y requieres hacerlo.

En cualquier caso, es importante hacerse las siguientes preguntas: ¿Será posible un cambio de carrera dada mi trayectoria profesional? ¿Es el momento adecuado para hacerlo? ¿Qué preparación requiero? ¿Con quiénes me debo reunir/conectar? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué consejos necesito recibir?

A continuación, comparto 5 consejos para concretar nuevas oportunidades laborales.

1. Actualiza tu Curriculum Vitae. No sólo debes considerar los sectores, empresas, cargos, responsabilidades y logros de impacto que has alcanzado, sino también debes evaluar el conjunto de competencias que has desarrollado en las diferentes posiciones que has desempeñado, con un alcance transversal. Resalta aquellas competencias y habilidades que son transferibles y muy valoradas hacia donde quieres hacer tu cambio. Revisa tu CV con una visión y perspectiva diferente y asegura que éste esté alineado con tu nuevo objetivo laboral.

2. Desarrolla activamente tu red de contactos, planificando cuidadosamente y diversificando tus conexiones. A través de tu red de contacto podrás conseguir mucha información valiosa en tendencias, necesidades, requerimientos, que te ayudarán a vender mejor tu perfil y poder posicionarte en un sector diferente o asumiendo nuevas responsabilidades o desafíos. Un plan de marketing te puede ayudar en este nuevo reto que te plantees.

3. Trabaja con tus referencias, especialmente en aquellas que puedan respaldarte de manera significativa. Busca el consejo de mentores. Habla con personas que te conocen muy bien. Que hablen sobre uno. Reúnete con cada uno de ellos, compárteles tu estrategia de cambio de carrera. Coordina cómo debes plantearlo. Es importante que sean tus voceros. Recuerda que no hay contacto chico.

4. Considera la posibilidad de llevar cursos, programas o entrenamientos en temas relevantes para tu nuevo objetivo laboral. En estos casos un expertise u oportunidad laboral específica puede ser el determinante para el cambio en tu trayectoria de carrera. Reflexiona en todas aquellas oportunidades laborales en las que has destacado, que son valoradas en el mercado laboral actual, y que puedes ser un referente.

5. Debes contemplar que el proceso de transición laboral puede llevar tiempo para concretarlo y requiera de esfuerzo adicional. Es importante que expliques con mucha precisión y claridad, los motivos por los que quieres hacer el cambio. Además, es necesario que muestres mucha seguridad y lo justifiques muy bien, para que apuesten por uno.

Como reflexión final, un cambio en tu trayectoria de profesional no es fácil y puede ser desafiante, pero alcanzable si te lo pones como objetivo y trabajas en ello lo lograrás. Muchos éxitos en tu camino hacia nuevas oportunidades laborales.