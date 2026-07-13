El crédito fiscal no depende de formas solemnes cuya omisión, por sí sola, determine su inexistencia. Foto: GEC.
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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

La discusión sobre el crédito fiscal del IGV revela una tensión frecuente entre el cumplimiento formal y la protección de derechos sustanciales.

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