El pasado 2 de diciembre, todos conocimos la terrible noticia de que en las instalaciones de compañía minera Poderosa se había producido un atentado criminal (nueve trabajadores de seguridad asesinados, 10 trabajadores heridos de gravedad y tres trabajadores con heridas leves). Esto, considero debe ser, ahora sí, un punto de quiebre que nos lleve a generar las mejores acciones para lograr, en el menor tiempo posible, la erradicación total de la minería ilegal en el Perú.

Es conocido que la minería ilegal se camufla con la minería artesanal y, aprovechando las falencias del proceso de formalización minera, logra operar con impunidad en varias regiones del Perú.

Una muestra de ello, es lo que está sucediendo con el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, al 23 de octubre del 2023, en todo el Perú se tiene registrados a 87,204 mineros en vías de formalización, de los cuales sólo existen 16,981 (19.47%) inscripciones vigentes y hay 70,223 (80.53%) inscripciones suspendidas. Las inscripciones suspendidas se deben a que los mineros que se han registrado no cumplen con subsanar las observaciones que se han originado al momento de inscribirse. Obviamente, un gran número de estos mineros informales no cumplirán con subsanarlas para seguir operando en forma irregular y, de esa forma, lograr camuflar la actividad ilegal con la actividad en vías de formalización. Esto no debe continuar y se debe proponer, a la brevedad, una ley que lo regule de una mejor forma.

¿Cuánto es la pérdida que genera la minería ilegal?

De acuerdo con el más reciente informe sobre este tema, presentado en el último Perumin, por el consultor Dante Vera, se ha podido conocer que cada año la minería ilegal genera una pérdida del 2.5% del PBI. Frente a ello, considero importante tener en cuenta que, de conformidad con lo investigado por la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, se tiene proyectado que si se logra formalizar a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) se podría generar un incremento del PBI en un 1.6%. Este dato, que debería confirmarse, podría darnos una información económica de lo que podría generarse con una correcta, eficiente y sostenida formalización minera ya que es muy probable que en la pérdida del 2.5 % del PBI que genera la minería ilegal se encuentra el 1.6% del PBI que podría generarse si se logra formalizar a la MAPE.

Adicionalmente, de conformidad con información del Minem, se conoce que el número de trabajadores mineros formales (mediana y gran minería) en el Perú se encuentra entre los 200,000 a 250,000 trabajadores y que si se logra formalizar a los mineros de la MAPE el número de trabajadores mineros formales podría incrementarse entre 300,000 a 400,000 trabajadores más.

Debido a esta situación, está claro que, para eliminar la actividad criminal de la minería ilegal, una acción que se podría realizar en paralelo a las acciones ya definidas por el gobierno nacional, debería ser la mejora del proceso de formalización minera de la MAPE y con ello, se podría generar un mayor PBI minero (MAPE – 1.6%) y reducir la perdida que genera la minería ilegal (-2.5%).

Asimismo, es importante reconocer el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años, por parte del Ministerio de Energía y Minas, al realizarse de conformidad con las directivas del CEPLAN la política nacional multisectorial para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE). Este trabajo se realizó en forma participativa, escuchando a los mineros artesanales de las principales regiones mineras (se inició en marzo del 2021 y concluyó el 25 de noviembre del 2022). Producto de este trabajo, se tiene como propósito que al 2030, la pequeña minería y minería artesanal desarrolle sus actividades de manera social, económica y ambientalmente sostenibles en los conglomerados mineros y zonas permitidas del territorio nacional.

¿Cuál debería ser la política sobre la minería artesanal?

En la implementación de la nueva política nacional multisectorial (MAPE) se están trabajando en el plan de fortalecimiento de capacidades para las autoridades regionales en formalización minera, el plan de asistencia a los mineros en vías de formalización, el programa de sostenibilidad de las actividades mineras formalizadas y en mejorar la articulación interinstitucional y las capacidades de las entidades vinculantes a la MAPE. Adicionalmente, se esta trabajando en el proyecto de la nueva ley para la MAPE, que contendrá entre otras iniciativas, la mejora en el acceso a la titularidad del derecho minero y se promoverá la asociatividad en la formalización minera. Igualmente, ya se aprobó duplicar el monto de las trasferencias a las regiones mineras para promover la formalización minera, pasando de 7.5 millones de soles a 14 millones de soles, sin embargo, aún se encuentra pendiente que la OEFA transfiera fondos a las regiones para que las regiones se capaciten y promuevan una correcta fiscalización ambiental.

Cómo se puede apreciar, existe un trabajo previo que ha trascendido gobiernos y ministros pero que, lamentablemente, no se ha implementado con el sentido de urgencia que se requiere debido a que existen muchos intereses encontrados entre los Stakeholders y entre los mineros ilegales que logran, a través de terceros, demorar la aprobación de iniciativas legales o entorpecer los procesos de formalización minera en las regiones. Esto que es conocido, ya no debe continuar.

Al mismo tiempo se han dado iniciativas para combatir fuertemente a la minería ilegal, pero que debido al cambio de autoridades y a la falta de recursos económicos, dichas iniciativas no han podido avanzar. Un ejemplo de ello fue el plan Mercurio que se preparó durante más de seis meses entre varios ministerios y que al final se pudo iniciar el 19 de febrero de 2019, pero debido a las crisis política que hemos tenido los últimos años, la duración de dicho plan no fue lo necesario para lograr un resultado positivo y sostenible en el tiempo.

Por todo ello, y en memoria de las personas que han fallecido por esta actividad criminal, considero que ya es hora, que el gobierno nacional convoque y lidere una iniciativa para reflexionar sobre como mejorar el proceso de formalización minera que incluya la mejora del desempeño ambiental, de las condiciones de trabajo y la competitividad de la MAPE y fortalezca el plan integral para la erradicación de la minería ilegal y sus impactos en la afectación de los derechos humanos y el ambiente.

Convocatoria

Esta convocatoria podría ser en el seno del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energeticas – Rimay, en donde la sociedad civil, las empresas mineras y el Estado reflexionen y sugieran la mejor hoja de ruta, revisen y aprueben un plan de corto, mediano y largo plazo y en donde se determine el costo de este plan y se busque su financiamiento y en donde, tomando como ejemplo, experiencias exitosas de otros países, se defina y ejecute proyectos de creación de Valor Compartido que ayude a promover la MAPE y se elimine la minería ilegal.

Para lograr ello, ya se tiene identificado las zonas más criticas en donde actualmente la minería ilegal se camufla con la minería artesanal, por ello, una propuesta que se podría analizar en el espacio multiactor, es la conformación, al mismo tiempo, de varios planes de combate contra la minería ilegal (un plan mercurio mejorado) que tenga la participación de varios sectores (Minam, Minem, Mininter, Minagri, MEF, Midis y PCM) y que se encuentre soportado por un presupuesto para accionar mínimo por 2 años y que contenga un plan de corto, mediano y largo plazo, con objetivos específicos y medibles y que se invite a los organismo internacionales, a países amigos y al sector privado a colaborar con el financiamiento de estos planes de combate contra la minería ilegal en el Perú. Esto tendrá un costo, pero estoy seguro que el resultado generará un mejor beneficio para todos. Podría ser un nuevo proyecto de Valor Compartido.

Si seguimos esperando a que la solución venga de las instituciones que no tienen la mejor capacidad técnica y los recursos económicos, es probable que la solución no la tendremos en un tiempo corto, por el contrario, si colaboramos más y ponemos al centro la correcta formalización minera y el combate a la minería ilegal podremos en el mejor tiempo posible pasar a genera un mayor PBI con la formalización de la MAPE y eliminar a la minería ilegal.