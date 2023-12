La minera Poderosa -en un comunicado- hizo hincapié en que el Reinfo contribuye en el “deterioro de las condiciones de seguridad de la zona, consecuencia de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada”. A su vez, la presidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que se observará este registro de formalización.

En conferencia de prensa, el premier Añberto Otárola lamentó el fallecimiento de los ciudadanos en Pataz (mina Poderosa) y mencionó -entre otros temas- que: “(...) el Ministerio de Energía y Minas viene analizando el Reinfo que muchas veces (los documentos vinculados al registro) son mal utilizados y traficados; y en consecuencia, estamos en una observación permanente. Vamos a esperar el regreso de los ministros y ya tenemos una propuesta para avanzar en este tema”.

De acuerdo con expertos consultados por Gestión, el proceso de formalización en el país “es un fracaso” y que el Reinfo solo protege a mineros ilegales.

Desde el ingreso del registro de formalización en el 2017, el Congreso de la República extendió su vigencia –o volvió a abrir la inscripción– en 2019 y 2021. Su caducidad es en diciembre del 2024.

“El sistema ha fracasado porque no ha sido integral. En la práctica es usado como un instrumento que los exime de toda responsabilidad y con ese documento temporal, que se sigue extendiendo en el tiempo, logran comprar explosivos, llevan el oro a una planta no fiscalizada, luego comercializan y bancarizan”, indicó Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).

Precisó que se estima que se producen más de 1 millón de onzas de oro al año de manera informal e ilegal, eso es cerca de US$ 2,000 millones y casi el 2% del producto bruto interno (PBI); además, emplea entre 400,000 a 500,000 personas.

En esa línea, el presidente de la Snmpe consideró que es necesario que se cierre el Reinfo, debido a que no es el camino para regular la formalización.

A la fecha, el Reinfo, administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tiene más de 85,000 registros, de los cuales 66,000 han sido suspendidos porque no presentaron el Instrumento de Gestión Ambiental de Formalización Minera (Igafom), no mantuvieron activo el RUC, no activaron el Registro de Bienes Fiscalizados, y no presentaron la declaración de producción minera.

Medidas que se deben aplicar

Ante esta crisis que se generan por la minería ilegal que atenta contra la empresas mineras, Gobitz sostuvo que no solo se requiere una acción de inteligencia y la fuerza policial para restablecer el orden, sino entender toda esa cadena productiva, para que se logre la plena trazabilidad para saber que el mineral no es ilícito.

Agregó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sunat, OEFA, Osinergmin pueden ayudar a fiscalizar. “En el Perú con la regionalización se dejó que la pequeña minería y minería artesanal estén a cargo de los gobiernos regionales y lo que han proliferado son plantas de procesamiento de oro y algunas de cobre que no tienen minas. Hemos creado el sistema perfecto que incentiva a la informalidad y que se convierte en criminal”, dijo.

Coincidiendo con Gobitz, Carlos Gálvez, extitular de la Snmpe, manifestó que el Reinfo fue un salvavida que se emitió por una vigencia de unos cuantos meses, para darle oportunidad a los mineros artesanales y pequeños mineros a regularizar su situación y convertirse en formales, pero, por las constantes prórrogas, se degradó su funcionalidad.

“El Reinfo debe eliminarse. Ahora esto se emite de forma corrupta y permitiendo a delincuentes adquirir explosivos, comprar reactivos químicos, manejarse sin registro en la Sunat y genera este tipo de actividades delictivas, como la que acaban de pasar en Poderosa”, aseveró.

Movimiento de la minería ilegal

Según el Informe de Inteligencia Financiera (IIF) de la SBS de octubre, la minería ilegal es el delito que más dinero genera en la actualidad con un monto acumulado en 10 años (2013-2023) de US$ 8,241 millones, superando al narcotráfico (US$ 642 millones).

La Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) reveló que, entre 2021 y 2022, se han perdido 18,421 hectáreas de bosque a causa de la minería ilegal. “Nos estamos convirtiendo en el centro de todas las mafias internacionales que vienen al Perú, como el ‘Tren de Aragua’ y ‘Los hijos de Dios’”, apuntó.

Gálvez cuestionó a la presidenta de la República por señalar que “formalizará la minería ilegal”. “Si usted tiene una presidenta que dice que va a formalizar a los delincuentes, estamos perdidos”, expresó.

Bajo ese contexto, sostuvo que se debe crear un departamento legal para formalizar a los mineros que realmente acrediten actividades extractivas.

Mineros ilegales van por el cobre

No solo en la minería informal/ilegal se encuentra por la parte aurífera, sino también vienen ingresando a las zonas de cobre. “Si pasan por Nasca hay cantidad de plantas pequeñas con su permiso y, obviamente, no tienen minas”, manifestó Gálvez. Explicó que el mineral lo traen desde Apurímac, de la zona de Chalcobamba, que se encuentra invadida.

“Para el ilegal, que tiene dinero no lícito, con la figura del Reinfo formaliza la venta y bancariza esa actividad. En Trujillo también hay esas plantas”, acotó.

Más allá del Reinfo

Para Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, la propuesta del Poder Ejecutivo sobre observar el Reinfo tiene que ser más profunda, debido a que el meollo del asunto es la criminalidad.

“Perú no está avanzando, sino retrocediendo porque hace años no se tiene un Gobierno firme. En los últimos seis años hubo cinco presidentes con varios cambios de ministros, y eso no permite elaborar un plan”, apuntó.

Explicó que hace muchos años hay un avance de las economías ilegales, que actúan de varias formas y toman control del país porque están infiltradas en todo. Por ese motivo, el exfuncionario mencionó que una de las cosas que tiene que hacer el Gobierno es enfrentar con mucha fuerza a la criminalidad hasta donde permita la ley.

Sobre el Reinfo de mineros informales, Herrera sostuvo que en realidad se protege a los mineros ilegales y que se agrava con la llegada de extranjeros que cometen delitos.

“Lo que pasó en (la minera) Poderosa es un mensaje de hasta dónde están dispuestos a llegar, están entrando al cobro de cupos y las autoridades se hacen los de ‘la vista gorda’”, afirmó.

De acuerdo con su percepción, no necesariamente se debe eliminar el Reinfo, porque hay gente que lo necesita, pero si reforzarlo para quien acceda acredite tener actividad lícita.

