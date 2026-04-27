Seis de las principales compañías petroleras obtendrán en conjunto cerca de 3,000 dólares (2,560 euros) por segundo en 2026, según un estudio de la organización Oxfam Intermón publicado este lunes en la víspera de la Primera Conferencia Mundial sobre la Transición hacia la Eliminación de los Combustibles Fósiles que se celebra esta semana en Santa Marta (Colombia).

El estudio se refiere a las empresas Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies, las cuales se estima que alcanzarán unos beneficios totales de 94,000 millones de dólares -80,328 millones de euros- en 2026 (unos 2,967 dólares por segundo), lo que supone un incremento de casi 37 millones diarios respecto a 2025.

Oxfam subraya que esta cifra sería suficiente para proporcionar energía solar a casi 50 millones de personas en África y que, además, los beneficios de estas empresas “contrastan con la pobreza energética que sufren cada vez más familias en todo el mundo” derivada de la inestabilidad geopolítica y los conflictos internacionales.

El informe advierte también de que una parte significativa de estos beneficios se concentra en el 1 % más rico de la población mundial, ubicado en el norte global, algo que contribuye a agravar la desigualdad “al tiempo que promueve la dependencia mundial de los combustibles fósiles”.

En paralelo, una encuesta realizada por Oxfam en siete países refleja un creciente respaldo social a la transición energética, ya que el número de personas que apoyan una mayor inversión gubernamental en renovables triplica al de quienes apoyan un aumento de la extracción de combustibles fósiles.

El 68 % de los encuestados apoyan además un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las grandes petroleras para financiar este cambio.

“Gravar a los contaminadores más ricos que no tienen intención de invertir en un futuro limpio es fundamental para una transición justa. En Santa Marta, los gobiernos deben poner fin a la era de los contaminadores”, ha afirmado la responsable de políticas climáticas de Oxfam, Mariana Paoli.

La organización denuncia que, pese a los beneficios récord, algunas de estas empresas han reducido sus compromisos climáticos, “dando la espalda a las personas más afectadas por la crisis climática provocada por los combustibles fósiles”.

Es el caso de Exxon Mobil, que recientemente anunció un recorte significativo de su inversión en proyectos de bajas emisiones, o TotalEnergies, que ha rechazado adoptar un plan alineado con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 ºC.

Ante este escenario, Oxfam reclama a los gobiernos un aumento de la financiación pública para el clima, que “pongan la justicia en el centro de la transición energética mediante principios de desinversión responsable” y que apliquen “una hoja de ruta basada en la equidad”.

Elaborado con información de EFE