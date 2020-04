Mundo







Presidente Fernández: Argentina hará oferta a acreedores globales en próximos días para renegociar deuda Argentina atraviesa un momento crítico en las conversaciones que mantiene con acreedores internacionales, a los que el país debe cerca de US$ 70,000 millones en divisas emitidos bajo ley internacional, aunque Fernández ha dicho que la nación no puede pagar si no se le da más tiempo.