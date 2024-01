La riqueza de los cinco hombres más ricos se ha duplicado desde 2020, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década, señala el informe sobre desigualdad elaborado por la organización no gubernamental Oxfam.

Con motivo del comienzo del Foro Económico Mundial, que reúne en la localidad suiza de Davos a líderes empresariales, políticos y académicos de numerosos países, Oxfam estima que pueden ser necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza.

Según Oxfam, a finales de noviembre de 2023, los cinco hombres más ricos del mundo eran Elon Musk (X, antiguo Twitter), Bernard Arnault (y su familia/empresario francés del sector de artículos de lujo), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (del sector del software) y Warren Buffet (inversor americano).

Además, afirma que siete de las diez empresas más grandes del mundo tiene a un multimillonario como presidente o accionista principal.

Ante estas profundas desigualdades la ONG reitera que es urgente una acción pública transformadora capaz de dar prioridad a los servicios públicos, defender una mayor regulación de las grandes empresas, acabar con los monopolios y aplicar impuestos permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos.

En concreto, la ONG dice que la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo ha pasado de US$ 405,000 millones a US$ 869.000 millones -un aumento de US$ 14 millones por hora-.

Entretanto, la riqueza que concentran cerca de 5.000 millones de personas ha disminuido, por lo que a este ritmo, serían necesarios 229 años para erradicar la pobreza a nivel global.

En su informe, titulado ‘Desigualdad S.A.’, Oxfam revela que el valor de mercado conjunto de las mega empresas es de US$ 10,2 billones, más que el producto bruto interno (PBI) combinado de todos los países de África y América Latina.

“Estamos asistiendo a lo que parece el inicio de una nueva década de gran división, en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los milmillonarios crecen de manera desorbitada”, señaló el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amitabh Behar, al divulgarse el informe.

“Esta desigualdad no es ninguna casualidad; los milmillonarios se aseguran que las grandes empresas les generen más riqueza a costa del resto de la población”, agregó.

Según explicó, el creciente poder de grandes empresas y monopolios se ha convertido en “una máquina de generación de desigualdades” y montan esquemas de evasión fiscal, privatizan servicios públicos y aceleran el colapso climático.

“Estas grandes corporaciones canalizan también poder, menoscabando nuestras democracias y derechos. Ninguna empresa o persona debería ser capaz de acaparar tanto poder sobre nuestras economías y nuestras vidas. En otras palabras: nadie debería poseer mil millones de dólares”, puntualizó.

El aumento desmesurado de la riqueza en los últimos tres años se ha consolidado mientras que la pobreza mundial continúa en niveles similares a los registrados antes de la pandemia, dice el informe.

Al igual que las fortunas de los súper ricos, las grandes empresas obtendrán ganancias anuales récord en 2023, dice Oxfam.

El informe revela que por cada US$ 100 de beneficios generados por 96 grandes empresas entre julio de 2022 y junio de 2023, 82 dólares acabaron en manos de ricos accionistas.

Según Oxfam, en España, en 2022, el 10% más rico de la población del país concentraba más de la mitad del valor de la riqueza. El 1% más rico acaparaba el 22% de esa riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaba al 8%.

La ONG analizó cómo 50 de las principales empresas españolas contribuyen a agravar las desigualdades.

La concentración extrema en sectores clave, como el eléctrico, donde un reducido número de actores domina hasta el 86.1% del mercado, o el bancario, propicia comportamientos contrarios a los intereses de la mayoría de la ciudadanía, agrega.

En América Latina, la riqueza de los tres multimillonarios más ricos de la región (Carlos Slim Helu y familia, Germán Larrea Mota Velasco y familia e Iris Fontbona y familia) ha aumentado un 70% desde 2020, mientras que la mitad inferior se ha empobrecido.

“Los monopolios afectan negativamente a la innovación y tienen efectos devastadores para las pequeñas y medianas empresas, así como para las y los trabajadores”, señaló Behar.