Eclipse solar. (Foto: AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Un eclipse parcial de sol se podrá ver este martes en zonas de Suramérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según divulgó la NASA en su página web, marcando el primero de estos acontecimientos en el año 2026.

El eclipse será anular en la Antártida, indicó la NASA,

El eclipse anular, que dibuja un «anillo de fuego», ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol pero no cubre completamente la estrella y se ve su silueta alrededor del satélite, mientras que un eclipse parcial ocurre cuando los tres cuerpos no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.

LEA TAMBIÉN: Un problema de salud en la EEI obliga a la NASA a cancelar la primera caminata espacial de 2026

El fenómeno no será visible desde Estados Unidos y, según la página web Time and Date, tampoco para buena parte de Suramérica.

Argentina y Chile podrán ver el eclipse parcial a partir de las 7 de la mañana hora local, mientras que en el sur de África se producirá pasado el mediodía, señaló ese medio.

